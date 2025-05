George Russell terminou em terceiro lugar no GP de Miami de Fórmula 1, mas um certo 'problema estomacal' no meio da corrida poderia tê-lo feito perder a posição no pódio, assim como ele perdeu a coletiva de imprensa pós-corrida alegando "razões médicas".

O britânico da Mercedes revelou, em entrevista ao canal oficial da F1, que até "estava curtindo a corrida, mas nas últimas 15 voltas sofri com uma dor de barriga horrorosa".

"Estou sofrendo muito agora, não consigo ficar em pé, meu estômago está me causando muita dor", continuou, tentando achar o culpado pelo problema. "Preciso entender o que deu errado. Tomei um café da manhã um pouco mais reforçado do que o normal, então pode ser esse o motivo".

Além da dor de barriga que o fizeram ausentar da coletiva de imprensa depois da corrida na Flórida, com os pilotos que conquistaram o pódio, outro problema foi enfrentado por Russell: o risco de perder o terceiro lugar por punição.

A FIA investigou uma acusação da Red Bull que afirmava que o britânico não teria diminuído a velocidade durante regime de Safety Car Virtual. No entanto, horas após a corrida, o veredito dos comissários manteve Russell no pódio da etapa de Miami.

