Apesar de uma volta fenomenal que deu a pole a Max Verstappen no sábado, o GP de Miami terminou em uma expedição sem esperança para a Red Bull. Verstappen tentou se defender de Oscar Piastri e Lando Norris nos estágios iniciais, mas isso não conseguiu esconder a imensa diferença no ritmo de corrida entre a Red Bull e a McLaren nesta temporada da Fórmula 1.

O tetracampeão chegou a quase 40 segundos do vencedor Piastri, o que, de acordo com Helmut Marko, também mostra imediatamente as verdadeiras proporções. Em conversa com o Motorsport.com, o austríaco chamou a diferença de "deprimente" e revelou que a Red Bull está perdendo de sete décimos a um segundo por volta.

"A McLaren está quilômetros à frente. Em uma pista onde a degradação térmica é alta, eles estão muito à frente de todos os outros". Verstappen compartilhou sua principal conclusão com a imprensa. O safety car virtual também acabou lhe tirando um lugar no pódio, mas ele diz que não está preocupado com isso. "Para ser honesto, isso não é nada frustrante para mim. Estamos aqui para vencer e agora estamos a quilômetros de distância, então o P3 ou P4 não importa mais."

"Se soubéssemos o que a McLaren estava fazendo, já teríamos resolvido o problema"

A enorme diferença pode ser uma surpresa negativa após a excelente sessão de classificação, embora o holandês deixe claro que, em sua opinião, isso expõe exatamente o quadro real: em uma volta, ele ainda pode compensar algo por conta própria, mas em termos de ritmo de corrida e desgaste de pneus, não tem chance contra a McLaren. "Se olhar a filmagem onboard da classificação, acho que fica bem claro. Na corrida você não precisa ir até o limite a cada volta, é simples assim."

Nessas condições, o gerenciamento superior dos pneus da McLaren entra em ação, com Verstappen já deixando claro na sessão de mídia holandesa que a McLaren está fazendo "algo" significativamente melhor do que o resto para evitar o superaquecimento dos pneus traseiros.

Perguntado se a Red Bull agora sabe exatamente o que é isso - ou seja, o que a McLaren está fazendo - ele respondeu: "Bem, se soubéssemos, já teríamos resolvido o problema. Mas, infelizmente, não é tão simples assim". A equipe baseada em Milton Keynes poderia contar com uma atualização do assoalho em Miami, mas fez menos do que o esperado, de acordo com Marko.

Verstappen ainda comentou o que problema não é apenas um: "Muito está no gerenciamento dos pneus, embora eu ache que também nos falta desempenho puro. Mas, sim, é incrível como eles conseguem gerenciar os pneus..."

