A FIA publicou nesta segunda uma retificação do resultado final do GP da Hungria de Fórmula 1 após uma polêmica criada em torno da manutenção do segundo lugar de Sebastian Vettel apesar da confirmação de sua desclassificação após o carro ter sido reprovado na inspeção pós-corrida devido à quantidade de combustível no tanque.

O regulamento determina que os carros são obrigados a fornecer um litro de amostra de combustível para análise, mas a Aston Martin de Vettel tinha apenas 300 mililitros no tanque. Com isso, o tetracampeão foi desqualificado da prova após terminar em segundo.

Quase que imediatamente à exclusão, a Aston Martin anunciou a intenção de apelar a decisão da FIA afirmando que o carro tinha sim combustível suficiente para cumprir com o regulamento, mas que um problema com a bomba, que fez Vettel parar na pista, era a culpada pelo fato do líquido não estar no tanque.

A Aston Martin argumenta que é apenas uma questão de tirar o combustível das áreas em que tenha ficado reservado. O chefe da equipe, Otmar Szafnauer, disse: "Pelos nossos cálculos, deveria haver ainda 1,44 litros de combustível no carro após a retirada da amostra de 300 mililitros".

"E só precisamos mostrar à FIA que ele está ali, e que esses 300 mililitros são suficientes para a mostra de combustível. Essa será a base do recurso".

Por enquanto, a FIA apreendeu o carro de Vettel enquanto o recurso segue em andamento, e será transportado para a sede da Federação na França.

Apesar da desclassificação, o resultado oficial da FIA no GP da Hungria mantinha Vettel na segunda posição, com uma nota destacando que isso ainda dependia do recurso.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A inclusão de Vettel na segunda posição criou intriga por aparentar uma quebra da tradição, com os carros desclassificados sendo normalmente excluídos dos resultados finais, mesmo com os recursos em andamento.

Agora parece que, em vez de uma mudança de procedimentos, a inclusão de Vettel na classificação final foi colocada como um erro.

Documentos revistados e enviados pela FIA nesta segunda colocam Vettel fora do resultado final e sua situação pendente pelo recurso, com Lewis Hamilton subindo para segundo e Carlos Sainz para terceiro.

Uma nota no documento diz: "A classificação é provisória, sujeita ao resultado da intenção de recurso protocolada pela Aston Martin contra a decisão número 59 dos comissários".

Confira a classificação final do GP da Hungria:

