De "controle de danos" a mirar uma vitória no domingo. Com a boa performance no final de semana até aqui, Lewis Hamilton mudou o discurso sobre seus objetivos para o GP da Turquia de Fórmula 1. Mas, largando de 11º, o heptacampeão sabe que não terá vida fácil.

Com a punição de 10 posições na cabeça, Hamilton chegou à classificação com o objetivo de terminar em primeiro para minimizar os efeitos da troca de parte de sua unidade de potência.

Hamilton conseguiu isso e, assim, sai de 11º, a posição mais alta que poderia sair no domingo. Mas, lá na frente, enquanto seu companheiro de equipe Valtteri Bottas sai da pole position, o finlandês terá ao seu lado Max Verstappen, que vai com tudo para buscar uma importante vitória e retomar a liderança do Mundial.

Em entrevista à Sky Sports F1, Hamilton traçou paralelos de sua situação atual com a do GP de 2020, quando largou de sexto.

"Bem, eu já era terceiro na primeira curva no ano passado, então isso fez muita diferença. É um final de semana muito, muito diferente, a pista com maior aderência, uma superfície totalmente diferente".

"Então não sei. Meu foco está total em vencer amanhã. Será muito difícil saindo de 11º, mas não é impossível. Então não sei como estará o tempo amanhã, vou me manter alerta, garantindo que ataque ao máximo amanhã".

Em outra entrevista, Lando Norris, que sairá da sétima posição, acredita que será ultrapassado por Hamilton em duas voltas, o que o heptacampeão tem dúvidas.

"Não tenho a mínima ideia. Veremos. Honestamente, tenho que abordar isso um passo por vez amanhã. É uma corrida longa. Se eu poder subir rápido no começo, ótimo, mas preciso me manter longe dos problemas, e essa é a minha prioridade, passando um por um".

