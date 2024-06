F1: Sainz celebra P3 após fim de semana ‘difícil’ na Áustria

O terceiro lugar de Carlos Sainz no Grande Prêmio da Áustria, de Fórmula 1, teve um gosto especial. Após criticar abertamente a configuração do carro no último sábado (29/6), o piloto da Ferrari alcançou um surpreendente pódio no circuito de Red Bull Ring. Isso graças a polêmica batida entre Max Verstappen e Lando Norris, enquanto disputavam a liderança da corrida.

“Uma corrida bastante movimentada na frente! Para nós, o que importava era tentar acompanhar George.

“Sabíamos que a Mercedes poderia ter uma vantagem no ritmo de corrida. Mas fizemos de tudo para acompanhá-lo. Oscar no final veio muito rápido.

“No final, P3, o que considero um bom resultado. Acho que podemos estar muito felizes e orgulhosos disso porque este fim de semana não foi fácil para nós. Para nós, sairmos com 15 pontos é um bom resultado.”, completou Sainz.

O espanhol teve um desempenho diferente do seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que sofreu com problemas durante a corrida e terminou apenas em P12.

“Dias felizes para a Fórmula 1, pois houve um pouco de ação na frente e estamos vendo algumas batalhas legais. Infelizmente estamos saindo de algumas corridas difíceis em que não chegamos lá, mas estamos tentando fazer tudo o que podemos como equipe para ter um bom desempenho em Silverstone e nas próximas corridas. Pódios como este são sempre uma boa notícia, mas estamos nos esforçando ao máximo para continuar na luta.”, finalizou o espanhol, que ocupa a quarta colocação do Campeonato Mundial de Fórmula 1.

VERSTAPPEN E NORRIS BATEM, RUSSELL VENCE GP! Christian Fittipaldi e Vitor Genz debatem F1 na Áustria

