Lando Norris e Max Verstappen batalharam de forma intensa pela vitória durante o GP da Áustria de Fórmula 1. O resultado? Punição de 10s para o holandês e um abandono para Norris, que não saiu nada feliz com a maneira que a sua prova foi finalizada e disse que o tricampeão não reconhecer o erro, ele irá "perder muito o respeito" pelo piloto da Red Bull.

Depois de perder toda a gordura construída na corrida por conta de um erro no pit stop, Verstappen precisou fugir e se defender de Norris durante toda a etapa final da corrida no Red Bull Ring. As investidas do piloto britânico na curva 1 só pararam quando o holandês acabou 'fechando' demais a porta para o rival e os dois colidiram.

Verstappen foi punido por ter sido apontado como o culpado, 10s, e Norris, por conta dos danos no carro precisou abandonar. Em entrevista após a corrida, o britânico foi incisivo em relação ao comportamento do rival da Red Bull.

"Se ele (Max) disser que não fez nada de errado, vou perder muito respeito."

"Eu não sei o que dizer. Decepcionado. Nada mais do que isso, honestamente. Foi uma boa corrida. Estou ansioso por uma batalha justa. Uma batalha forte e justa. Mas eu não diria que foi isso que aconteceu no final. Então, sim, é difícil de aceitar. Foi uma corrida sem erros da minha parte. Senti que fiz um bom trabalho, mas fui retirado da corrida."

A penalização, por não ter deixado espaço suficiente para Norris fazer a ultrapassagem, não interferiu na posição final de Verstappen. Mas o britânico não achou nada justo, uma vez que desde o começo da batalha entre eles, o piloto da McLaren estava destacando no rádio o comportamento errático de Max.

"Há uma regra. Você não tem permissão para se mover depois... você não tem permissão para reagir ao outro piloto e foi isso que ele fez, três em cada três vezes. Duas vezes consegui evitar e não esbarrar nele. E na terceira vez, ele simplesmente me encontrou. Ele era claramente muito mais lento no final. Ele arruinou sua própria corrida tanto quanto arruinou a minha."

"Ele arruinou minha corrida, destruiu meu carro, essas são as melhores partes do carro que vão direto para o lixo. Não temos muito espaço na batalha em que estamos, em termos de atualizações e limite de orçamento. Meu carro inteiro está destruído e essas são todas as peças que precisamos para a próxima semana. Não é apenas uma repercussão do que acontece na pista, é tudo o que temos que carregar em Silverstone e ficar em desvantagem. Sim, eu só esperava um pouco mais dele."

