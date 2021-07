F1: Sainz diz que toque com Russell foi "erro óbvio" do britânico

A corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 teve emoções diferentes para George Russell e Carlos Sainz. O britânico da McLaren conseguiu se manter no top 10 para o grid de largada deste domingo (18), enquanto o piloto da Ferrari teve que fazer uma prova de recuperação e ficar na 11ª colocação.

Isso aconteceu devido a um toque entre os dois logo no começo, onde o espanhol levou a pior e caiu para o penúltimo lugar, dez posições abaixo de onde se classificou na última sexta.

"Acho que foi um erro bastante óbvio de George", afirmou Sainz. "Eu acho que é difícil para nós no ar sujo seguirmos um ao outro e é fácil cometer erros como ele, mas obviamente me custou muito hoje. Voltar para P11 e terminar atrás dele dói, porque desta vez não errei. É uma pena, mas vamos ver o que acontece."

Russell se defendeu quanto ao incidente: “Carlos veio de uma área bastante ampla e meio que me cortou. Eu vi, mas não havia nada mais que pudesse ter feito com o ângulo em que estava. Eu acho que é uma daquelas coisas de quando você vem de fora e não pode realmente ver quem vai por dentro. Eu acho que para ele, simplesmente não me viu , apenas lances de primeira volta.”

Ambos foram chamados pela direção de prova para investigação. O espanhol também pode ser punido por voltar à pista de modo perigoso e ter realizado um treino de largada no fim do TL2.

