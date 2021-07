Max Verstappen anotou mais uma pole em 2021, mas dessa vez ao vencer a primeira corrida sprint da história da Fórmula 1. Com isso, ele garantiu a primeira posição no grid de largada do GP da Grã-Bretanha e também ampliou a vantagem para Sergio Pérez na disputa interna: 9 a 1.

Com o formato diferenciado de final de semana em Silverstone, a disputa interna das equipes da F1 seguiu a definição da pole position: com o crédito sendo dado ao vencedor da corrida sprint, o placar é feito com base nos resultados da sprint deste sábado.

Assim, Verstappen amplia ainda mais a vantagem para Pérez: 9 a 1, aproveitando o sábado ruim do mexicano. Já na Mercedes, Lewis Hamilton ainda tem 7 a 3 em cima de Valtteri Bottas.

E após dez etapas, dois pilotos seguem soberanos em cima de seus companheiros de equipe: Pierre Gasly e George Russell, que ainda não foram superados por Yuki Tsunoda e Nicholas Latifi em 2021.

Confira o PLACAR F1:

Lewis Hamilton 7 3 Valtteri Bottas Max Verstappen 9 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 2 8 Lando Norris Sebastian Vettel 6 4 Lance Stroll Charles Leclerc 7 3 Carlos Sainz Fernando Alonso 6 4 Esteban Ocon Pierre Gasly 10 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 3 7 Antonio Giovinazzi George Russell 10 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 1 9 Mick Schumacher

