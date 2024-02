A Fórmula 1 abriu o último dia da pré-temporada 2024 no Bahrein de forma caótica. Após 22 minutos de pista liberada, um novo incidente com uma tampa de bueiro causou mais uma bandeira vermelha, que mudou toda a programação da sexta-feira. Mas, ao final da sessão da manhã, Carlos Sainz ocupava novamente a ponta.

O espanhol marcou 01min31s247 com os pneus C3 para liderar a tabela de tempos com 0s236 de vantagem para Sergio Pérez, que também usou o composto C3 em seu RB20.

A sessão correu normal apenas até a marca de 27 minutos, após Pérez passar pelo mesmo bueiro de ontem e soltar novamente a tampa. Felizmente, o mexicano evitou maiores problemas em seu carro.

O treino foi parado para reparos no local, ficando sob bandeira vermelha por um total de 01h17min. Com isso, a direção de prova optou por cancelar a pausa do almoço (entre 08h e 09h, Brasília), unindo as sessões da manhã e da tarde. As trocas de pilotos para as quatro horas finais de treinos ocorreram próximo das 09h.

Após a liberação da pista, os pilotos não tiveram mais problemas, exceto a McLaren. Lando Norris deu apenas 20 voltas com suspeita de problemas de câmbio. Já Valtteri Bottas deu 28 voltas com a Sauber colocando o carro na garagem para trabalhar no assoalho e na traseira do carro.

Já Lewis Hamilton foi o terceiro colocado com a Mercedes, marcando 01min31s999 com o composto C5, o mais macio. Mas sua sessão foi marcada por várias travadas e escorregadas com o W15.

No lado da quilometragem, Kevin Magnussen foi quem mais completou voltas com 80, à frente das 71 de Sainz e 70 de Daniel Ricciardo.

A pista do Bahrein segue liberada para as quatro horas finais da pré-temporada da F1 2024. Com a exceção da Williams, que mantém Alex Albon para o dia todo, as demais equipes trocam seus pilotos para a última sessão.

E já anote aí! Assim que acabarem as atividades de pista no Bahrein, tem live no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa da pré-temporada e projeção da abertura do campeonato. Não perca!

Resultado da sessão da manhã, encerrada às 09h (Brasília):

Pos Piloto Equipe Melhor Volta Diferença Voltas Completadas Pneu da Melhor Volta 1 Carlos Sainz Ferrari 1:31.247 71 C3 2 Sergio Perez Red Bull Racing 1:31.483 +0.236s 53 C3 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.999 +0.752s 49 C5 4 Lance Stroll Aston Martin 1:32.038 +0.791s 46 C3 5 Lando Norris McLaren 1:32.108 +0.861s 20 C3 6 Alexander Albon Williams 1:32.583 +1.336s 38 C3 7 Kevin Magnussen Haas 1:33.053 +1.806s 80 C3 8 Esteban Ocon Alpine 1:33.079 +1.832s 55 C3 9 Valtteri Bottas Sauber 1:33.528 +2.281s 28 C3 10 Daniel Ricciardo RB 1:37.015 +5.768s 70 C1

