Liam Lawson pode ser substituído na Red Bull por Yuki Tsunoda já no GP do Japão de Fórmula 1, apurou o Motorsport.com. Em meio a um início de temporada difícil para o neozelandês, a equipe austríaca já considera mudar a dupla de pilotos logo na terceira etapa do ano. Fontes do paddock indicam o japonês como o candidato mais forte.

A temporada tem sido desafiadora para o atual competidor do carro número dois da escuderia. Na rodada de abertura na Austrália, ele se classificou em 18º e, tendo feito pouco progresso durante a corrida, abandonou na volta 46. A equipe esperava um passo à frente na China, mas Lawson se classificou em último para as corridas sprint e principal, com uma diferença de ritmo enorme para Max Verstappen, de cerca de um segundo por volta.

Para efeito de comparação, Lawson terminou em 14º no na corrida sprint de sábado (22) e em 15º na principal deste domingo (23), enquanto o holandês foi terceiro na etapa curta e quarto lugar - ainda desbancando uma das Ferraris - no GP.

Falando com a mídia na tarde de sábado, Lawson o neozelandês admitiu que tinha muito a fazer para se acostumar com o RB21. "É realmente muito difícil, honestamente", disse ele, falando com a Sky Sports F1. "Acho que o tempo é muito pequeno, mas, honestamente, não é uma desculpa", continuou, assumindo parte a culpa.

Depois de ser 'esquecido' pela Red Bull em 2024, Tsunoda pode estar perto de receber chance. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado sobre o que precisa melhorar, ele disse: "É só tempo. Infelizmente, não tenho tempo." Quando essas palavras foram colocadas pelo Motorsport.com ao consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, sua resposta foi: "Ele está certo".

Embora o 'chefão' não tenha especificado se Lawson teria mais tempo para melhorar, agora parece que a falta de clareza do piloto sobre como extrair mais desempenho levou a gerência da escuderia a considerar uma mudança imediata na escalação — especialmente à luz da forma de Tsunoda tanto em 2024 quanto no começo de 2025.

O japonês se classificou em quinto na Austrália e estava correndo em um forte sexto lugar antes de um erro estratégico da Racing Bulls lhe custar posições e ele terminar em 12º. Na China, mostrou boa forma novamente, terminando em sexto na corrida sprint enquanto se defendia da Mercedes de Andrea Kimi Antonelli durante a disputa de 19 voltas.

No GP, Tsunoda teve problemas com a asa dianteira, que se quebrou sozinha durante uma aproximação em pista e causou um pit stop tardio não programado, que o fez terminar a corrida principal de Xangai na 19ª colocação.

Questionado sobre o desempenho de Tsunoda no início do fim de semana, Marko disse ao Motorsport.com: "É um Yuki diferente dos anos anteriores. Ele está na melhor forma de sua vida. Obviamente, mudou sua gestão e tem uma abordagem diferente. Ele está mais maduro. Demorou um pouco, mas agora parece que está evoluindo".

Desempenho ruim de Lawson no começo de 2025 mexeu com a Red Bull. Foto de: Red Bull Content Pool

Com a forma do piloto no início da temporada, a especulação na mídia sobre uma possível promoção para a equipe principal já começou – embora não fosse esperado que tal cenário fosse seriamente considerado pela Red Bull tão cedo no campeonato.

Depois de terminar em sexto na corrida sprint, Tsunoda foi questionado em sua sessão de mídia se ele concordaria em trocar de lugar com Lawson já em Suzuka. Ele respondeu: " [No] Japão? Sim, 100%. Quer dizer, o carro [da Red Bull] é mais rápido", sem parecer ter medo da máquina "indomável" da equipe.

As discussões devem continuar após o GP da China, com uma decisão final – sobre dar a Lawson mais tempo para melhorar ou substituí-lo imediatamente por Tsunoda – esperada para a próxima semana. E embora nenhuma decisão final ainda tenha sido tomada, a possibilidade da troca de pilotos é mais provável do que nunca.

