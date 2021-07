F1: Sainz não acreditava que estratégia da Ferrari fosse funcionar

Carlos Sainz se recuperou de uma má qualificação no GP da Áustria de Fórmula 1 deste domingo (04) ao escalar o pelotão e conquistar a sexta colocação na corrida e, consequentemente, o quinto lugar após punição de Sergio Pérez.

O resultado veio após uma estratégia diferente da Ferrari para o espanhol. Ele estendeu seu primeiro stint com os pneus duros e só parou nos boxes na 48ª volta. Com isso, ele colocou médios, teve mais rendimento que seus rivais e ganhou posições importantes no fim da prova.

“Foi duro, muito do que esperava, especialmente no início", comentou Sainz. "Eu não tinha aderência em comparação com os outros que estavam com compostos mais macios, mas consegui ficar calmo e alongar muito a primeira passagem. Isso me deu a opção de usar o pneu médio e ir em frente. Na segunda parte da corrida eu me diverti"

"Achei que a estratégia só iria funcionar saísse um safety car, mas encontrei um rendimento muito bom. Fui atrás do Charles [Leclerc], de Daniel [Ricciardo] e do Checo [Pérez] e consegui ultrapassá-los. É satisfatório ver que a estratégia e o ritmo estão melhorando corrida após corrida e que estou lentamente começando a me tornar mais e mais o Carlos que é capaz de fazer isso aos domingos", concluiu o espanhol.

