Oito pilotos foram convocados pelos comissários da FIA por supostamente não respeitarem as duas bandeiras amarelas após o acidente entre Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel na última volta do GP da Áustria de Fórmula 1.

Os ex-companheiros de Ferrari se tocaram na Curva 5 enquanto lutavam pelo 12º lugar, o que fez com que o Aston Martin do tetracampeão batesse na parede do lado esquerdo da pista.

Depois do incidente, duas bandeiras amarelas foram mostradas no local, onde muitos pilotos tiveram que passar a caminho da bandeira quadriculada.

Após uma tarde movimentada para os comissários, uma série de boletins foram emitidos após a prova, convocando oito pilotos por supostamente não desacelerarem o suficiente para a sinalização: Sergio Pérez, Carlos Sainz, Nikita Mazepin, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Eles irão se encontrar com os comissários até as 14h no Red Bull Ring.

George Russell, da Williams, também está sob investigação por freadas tardias durante sua disputa final com Fernando Alonso pelo 10º lugar.

Sainz, Perez, Ricciardo, Leclerc e Gasly estavam a apenas 4s7 do primeiro ao último do pelotão. O mexicano da Red Bull já recebeu duas penalidades de cinco segundos após dois incidentes separados com Leclerc. O incidente também aumentou sua contagem de pontos de penalidade para oito no período de 12 meses.

Lando Norris recebeu dois pontos por seu incidente no início da corrida com Sergio, além da punição em pista de cinco segundos. Resultando em dez no total. No entanto, dois expirarão antes da próxima corrida, em Silverstone.

Yuki Tsunoda e Lance Stroll também foram penalizados. O japonês duas vezes, por ultrapassar a linha branca da entrada dos boxes, e o canadense por excesso de velocidade no pitlane.

F1 AO VIVO: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: