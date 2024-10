F1: Sainz ‘pai’ explica recusa de filho à oferta da Audi

Carlos Sainz Jr. escolheu ingressar na Williams para a temporada de 2025 da Fórmula 1, apesar das ofertas da Sauber/Audi e da Alpine.

Muitos esperavam que o atual piloto da Ferrari assinasse com a Audi, dado os laços de seu pai com a marca alemã e o status de equipe de fábrica da organização.

No entanto, em declarações ao jornal Marca, o pai admitiu que “não foi uma decisão fácil” para o filho.

“A decisão é dele e temos que respeitá-la”, disse Sainz Sr. "Não foi uma decisão fácil. Havia três ou quatro opções e, em última análise, é ele quem tem de decidir o seu futuro e estamos apoiando tanto quanto possível."

"A Williams é um projeto emergente. Começou a ter um desempenho melhor neste ano e acreditamos que continuará no próximo ano." ele disse.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Sainz Sr. disse que seu filho é um grande trunfo para Williams, destacando sua capacidade de melhorar cada equipe em que atua e o profissionalismo que demonstra.

“Carlos já deixou uma boa impressão com sua forma de trabalhar e seu conhecimento”, disse Sainz Sr.

“Não importa em qual equipe ele entrou, ele melhorou essa equipe. Isso é muito importante e uma qualidade que sempre será exigida de um piloto”.

“É por isso que acho que Carlos é sério e claro nessas questões.”

"Sempre estive com ele nisso. É verdade que este foi um ano difícil para ele, antes do início da temporada com a história da mudança de Hamilton para a Ferrari foi divulgada e foi uma situação complicada."

"Como pai, meu sobrinho e eu o ajudamos, consideramos todas as opções possíveis. Mas meu papel era sempre o mesmo." ele disse.

