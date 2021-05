Carlos Sainz, que terminou o GP da Espanha de Fórmula 1 na sétima posição, disse que foi a primeira corrida em que a Ferrari foi o carro mais rápido do meio do pelotão: "O carro foi melhor do que o resultado".

O espanhol largou na 6ª posição na corrida em Barcelona, mas perdeu posições na largada. Em entrevista após o GP da Espanha, o piloto da Ferrari disse que a Scuderia foi melhor do que o resultado que ele pôde apresentar e saiu da prova 'em casa' decepcionado.

"Não estou muito satisfeito hoje, para ser honesto. O carro foi melhor do que o resultado. Eu senti que hoje, pela primeira vez do ano, éramos claramente o carro mais rápido do meio do pelotão, mas fiz uma péssima primeira volta", lamentou.

"Fui encaixotado na curva um e não pude ir a lugar nenhum. Acho que preciso analisar o que posso fazer melhor lá no início para não perder as posições porque a partir daí estávamos lutando para voltar."

"Ultrapassar foi muito difícil. Possível, mas muito, muito difícil, especialmente para nós. Mas executamos uma boa estratégia, algumas boas paradas. E conseguimos recuperar o P7, mas sinto que deixamos alguns pontos hoje."

Questionado se ele conseguiu tirar algumas lições da corrida, Sainz disse que está "ficando melhor a cada vez que vou para a pista".

"Sim, definitivamente. Quer dizer, estou passando por uma curva de aprendizado e, na verdade, estou ficando melhor a cada vez que vou para a pista", disse.

"Eu estive no trânsito durante toda a corrida. É muito difícil julgar como a corrida poderia ter sido", concluiu.

