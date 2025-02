Já teremos Gabriel Bortoleto no cockpit da Sauber em poucas horas! A equipe de Fórmula 1 confirmou que o brasileiro completará algumas voltas nos três dias de pré-temporada no Bahrein, dividindo o cockpit com Nico Hulkenberg.

A equipe anunciou que o brasileiro guiará o C45 no período da tarde na quarta e quinta-feira, já na sexta-feira, estará presente pela manhã.

Hulkenberg também guiará o carro nos três dias, nos períodos que o brasileiro não estiver dando suas voltas. Esse momento é importante para que os dois pilotos se acostumarem com a equipe e a maneira de trabalho.

