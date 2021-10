Max Verstappen teve trabalho em se defender das investidas de Lewis Hamilton durante o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 em Austin, no último domingo e conseguir novo triunfo no campeonato, além de abrir 12 pontos de vantagem sobre o atual campeão.

O que tornou a missão no Texas ainda mais incrível foi a revelação do consultor esportivo da equipe, Helmut Marko, que o holandês teve que encarar uma indisposição estomacal antes da prova.

“Max melhorou com exercícios de respiração e bebendo fluidos. É incrível a capacidade mental que ele tem. Ele corre com o carro no limite, debilitado, e ainda consegue pensar em estratégia” disse Marko ao site Auto Motor Und Sport.

Outro que sofreu problemas de saúde durante a corrida foi Sergio Pérez, que viu sua situação piorar ao perceber que não conseguiria consumir qualquer bebida durante a corrida, já que o mexicano tinha problemas no dispositivo que levava o líquido até ele.

“Pérez usou o isotônico do carro em potência máxima na hora de ir para o grid e o dispositivo jorrou o líquido para todos os lados. Ele até teve que trocar a balaclava, mas ficou sem nada na corrida porque, aparentemente, algo deu errado na transição do sistema na troca de ‘muito líquido’ para ‘pouco líquido’.”

“Então foi um feito incrível (o pódio e o terceiro lugar). O desempenho de ambos precisa ser ainda mais exaltado”, concluiu o chefão da Red Bull.

