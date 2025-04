Gabriel Bortoleto teve uma estratégia, no mínimo, diferente no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, porém a abordagem escolhida pela Sauber não levou o brasileiro a um resultado positivo em Jeddah, uma vez que ele terminou na última colocação.

Começando a corrida com pneus médios, a estratégia de Bortoleto se desenhava semelhante à de Nico Hulkenberg, uma vez que ambos iniciaram a prova com os mesmos compostos. Contudo, assim que o safety car entrou na pista ainda na segunda volta - devido ao toque entre Yuki Tsunoda e Pierre Gasly - Gabriel se direcionou aos boxes.

Por conta da parada ainda no início da corrida, o brasileiro fez um stint de 48 voltas com os compostos duros, o que causou estranhamento por parte de muita gente, inclusive de Lando Norris que após a prova, ficou incrédulo ao ouvir do piloto da Sauber que ele havia feito a corrida inteira, praticamente, com as gomas de faixa branca.

O chefe de equipe da Sauber, Jonathan Weathley, explicou que o time suíço dividiu as estratégias entre os dois pilotos para tentar obter o melhor resultado possível.

"Tudo depende de onde você começa [a corrida] e se você pode ou não ultrapassar na pista. As distâncias entre os carros são bem diferentes, então, você precisa fazer algo um pouco diferente na estratégia. A melhor [estratégia] ainda é ter o carro mais rápido.", iniciou.

"Dividimos a estratégia entre os pilotos, achamos que isso provavelmente daria à equipe a melhor chance de obter um bom resultado dependendo se teríamos um safety car no início ou um mais tarde na prova. Então, foi exatamente isso que fizemos com Gabi", continuou. "Desde o início achamos que o pneu duro era o melhor e o Gabi não tinha a mesma quantidade de pneus que os outros tinham, então acho que foi a estratégia certa para ele."

Weathley ainda lamentou a ausência de Gabriel Bortoleto durante o treino livre 2 e o incidente na classificação, assumindo toda à responsabilidade pelo resultado obtido pelo brasileiro no fim de semana.

"Quantas vezes você já viu um piloto jovem tentando se adaptar a um circuito de rua realmente complicado? Não demos a ele uma chance justa, nada disso era responsabilidade dele. Como equipe, vamos analisar e melhorar tudo o que pudermos. Ele não teve oportunidade de fazer uma corrida limpa, não teve no TL3, nem na classificação", lamentou.

"Passei 10 minutos com ele conversando depois de uma corrida bastante difícil, um pouco solitária para ele. Sua ética de trabalho é excepcional, o que quer que ele precise fazer, ele fará. Ele fez uma estratégia de 48 voltas com um pneu duro, estávamos esperando um safety car mais tarde na corrida para salvar o dia, mas não aconteceu, mas ele está tremendamente comprometido", encerrou.

