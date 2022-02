Carregar reprodutor de áudio

O piloto Mick Schumacher apresentou o capacete que usará na disputa da temporada 2022 da Fórmula 1 com a equipe Haas. A mudança no design e nas cores foi radical em comparação a 2021, com o desaparecimento da bandeira alemã.

Schumacher se prepara para iniciar seu segundo ano na F1 a bordo do VF-22 da Haas, com a espera de um salto de performance em comparação ao difícil de 2021. Há uma grande expectativa em ver o carro na pista a partir de 23 de fevereiro, com o início da pré-temporada em Barcelona.

Feito pela empresa Schuberth, o capacete de Mick apresenta diferenças substanciais em relação ao design do ano passado e além, quando ainda competia nas categorias de acesso.

A única parte do desenho mantida é a região frontal, com a faixa vertical começando no amarelo e passando para o verde na área do queixo. Além disso, é um design completamente diferente.

Casco di Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Mick Schumacher

Como é possível ver na comparação acima, praticamente tudo mudou. A bandeira alemã desapareceu, exatamente como seu pai, Michael, fez nos anos de Ferrari, quando adotou uma pintura inteiramente vermelha. No caso de Mick, há um fundo azul escuro na parte inferior.

Acima, no entanto, o fundo fica preto onde há a colocação do logotipo da Haas. Mas a parte mais importante é a que está por trás disso. O fundo, com cor turquesa, abriga um belo dragão negro. A parte verde segue, mas com o reaparecimento das estrelas, o mesmo número que Michael tinha quando corria na F1, simbolizando seus sete títulos mundiais.

Casco di Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Mick Schumacher

MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: