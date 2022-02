Carregar reprodutor de áudio

Depois de três temporadas como piloto de Fórmula 1 da Williams, George Russell substituirá Valtteri Bottas na Mercedes em 2022, tornando-se assim o novo parceiro de Lewis Hamilton, que começará a temporada mais faminto do que nunca após ser derrotado por Max Verstappen na final de 2021.

Esse movimento tem causado opiniões diferentes nos últimos meses: alguns acreditam que o jovem britânico conseguirá pressionar o compatriota, mas também há quem pense o contrário, garantindo que o jovem não terá muitas chances contra o heptacampeão.

Em recente entrevista ao The Sun, Bottas, que deixou a Mercedes e foi para a Alfa Romeo, também comentou sobre o assunto e ressaltou que ainda não acredita muito em um sucesso imediato de Russell. Na opinião dele, será quase impossível vencer Hamilton no momento.

"Não vejo ninguém que possa vencer Lewis em um futuro próximo ao volante de um carro como o dele", disse o finlandês. "George será capaz de se adaptar bem à equipe, já que ele é piloto da academia há vários anos, mas vencer Lewis não é fácil - eu mesmo experimentei isso."

"Sua consistência ao longo da temporada é praticamente impossível de igualar. Por exemplo, mesmo quando ele tem um dia ruim, não significa que vai cometer um erro. Seu nível médio de desempenho é sempre muito alto, em todas as situações."

"Outra das principais características de Lewis é sua capacidade de se adaptar a diferentes condições, seja uma mudança na configuração do carro ou no clima. A habilidade em gerenciar pneus também é especial e, como outras, está muito incorporada em seu talento."

"Posso me orgulhar de ter sido capaz de vencê-lo em determinado momento, mas não foi o suficiente para conquistar o título no final da temporada", concluiu.

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

Durante suas cinco temporadas na Mercedes, Bottas conseguiu chegar à frente de Hamilton em algumas ocasiões, mas nunca triunfou na classificação geral ou chegou à última corrida com chance de lutar pelo título de pilotos. Na verdade, estava bem longe disso.

Como exemplo, em 2017 e 2021 terminou em terceiro no campeonato, enquanto em 2018 não conseguiu passar do quinto lugar geral, sendo também superado por pilotos de equipes rivais.

Com a chegada de Russell, espera-se que Hamilton tenha um rival que possa lutar contra ele em todos os eventos. De fato, o próprio Lewis parece estar trabalhando para que o jovem seja o único a substituí-lo na categoria mais alta do automobilismo, ajudando-o de todas as maneiras possíveis diante de sua primeira temporada de total demanda com a Mercedes na F1.

