O final de semana de estreia de Mick Schumacher com a Fórmula 1 em Mônaco não está sendo dos melhores. E após sua batida forte no minuto final do TL3, realizado mais cedo neste sábado, a Haas confirmou que o alemão não participará da classificação de logo mais.

O TL3, que teve Max Verstappen na liderança, acabou efetivamente a um minuto do fim, devido ao fato da batida de Schumacher causar uma bandeira vermelha, sem tempo suficiente para reiniciar a sessão.

O alemão perdeu o controle de sua Haas após a saída da praça do cassino, batendo no início da descida da Mirabeau. Seu carro sofreu grandes danos, principalmente na parte dianteira, e ficou parado no meio da pista.

E minutos após o fim do TL3 a Haas confirmou que os danos no carro de Schumacher são muito grandes para serem resolvidos a tempo da classificação, incluindo avarias no chassi, que passa por uma avaliação. Com isso, o alemão não participará da sessão, largando apenas em 20º.

A batida é mais um episódio em um final de semana muito difícil para o filho do heptacampeão. Mick também bateu ontem na subida da Beau Rivage, trecho logo após a Sainte Devote, primeira curva do circuito, e tentou levar sua Haas de volta até os boxes, mas precisou parar em uma área de recuo após a saída do túnel.

Além dos dois toques, Schumacher terminou duas das três sessões de treinos livres atrás de Mazepin, algo que ainda não havia acontecido na temporada 2021.

F1 2021 AO VIVO: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #106 - TELEMETRIA: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco

Your browser does not support the audio element.