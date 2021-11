O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, revelou que o processo de deletar voltas feitas sob bandeira amarela dupla será usado novamente no GP do México deste fim de semana, dando continuidade ao teste do novo formato, proposto após a não-punição de Fernando Alonso na Turquia por melhorar seu tempo de volta na classificação sob as mesmas condições.

Após críticas e discussões com as equipes, a FIA propôs o teste de um sistema em Austin que automaticamente deleta voltas feitas nos treinos livres ou na classificação para qualquer piloto que cruza uma zona de bandeira amarela dupla.

Criado em um formato similar ao de limites de pista, o sistema foi projetado para encerrar qualquer debate sobre um piloto ter reduzido a velocidade suficientemente ou não, especialmente quando as condições de pista vão mudando em uma sessão, mexendo também no significado de uma volta "significativa".

As notas do diretor Masi, entregue às equipes a cada final de semana, reforçam que "qualquer piloto que passe por uma área de bandeira amarela dupla deve reduzir sua velocidade significativamente ou se preparar para mudar a direção ou até mesmo parar".

"Para que os comissários estejam satisfeitos com um piloto cumprindo tais requerimentos, deve ficar claro que ele não pode tentar fazer uma volta significativa. Para qualquer propósito prático, um piloto que passar pela zona de amarela dupla terá seu tempo deletado".

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A iniciativa foi bem recebida pelos pilotos em Austin, sendo que apenas um teve sua volta deletada durante todo o final de semana.

"Certamente funcionou para uma primeira vez. Tivemos que fazer isso apenas uma vez. Foi Kimi [Raikkonen] durante o TL3, se não me engano. Então vamos seguir com isso no México. Temos algumas coisas para testar e acelerar o sistema".

"Mas parece que acertamos nesse sentido, e todos os pilotos apoiaram bastante isso por ter sido bem claro, e possivelmente por não terem os engenheiros discutindo o que é significativo ou não".

Apesar de Raikkonen ter sido o único com uma volta deletada em Austin, houve também um cenário incomum na classificação quando Lance Stroll abandonou uma volta quando viu as amarelas duplas após a rodada de Antonio Giovinazzi no Q1, por acreditar que perderia sua volta.

O canadense não passou para o Q2 e descobriu que as amarelas haviam sido retiradas justo antes que ele entrasse na sessão. Se não tivesse tirado o pé, sua volta teria sido computada normalmente.

