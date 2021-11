F1 quer mudar sistema de pontuação de corridas sprint em 2022

A Fórmula 1 quer mais pontos em disputa nas corridas sprint do ano que vem e a categoria se aproxima dos planos de ter seis eventos em 2022.

Embora ainda falte uma das três sprints em 2021, em Interlagos, os comandantes da F1 já viram o suficiente para estarem convencidos de que o formato é um grande sucesso.

Enquanto uma decisão sobre os planos para 2022 será feita em conjunto com as equipes e a FIA durante o inverno europeu, a proprietária da F1, Liberty Media, está trabalhando em sua visão para o que acha que deve mudar no próximo ano.

O diretor esportivo da categoria, Ross Brawn, reiterou que seis eventos são a meta para 2022, com todos os promotores expressando interesse em realizar uma no próximo ano.

A decisão sobre quais corridas serão ‘premiadas’ ainda não foi feita, mas é provável que elas sejam distribuídas uniformemente ao longo da temporada.

Apesar das sugestões recentes das corridas sprints se tornarem eventos autônomos, potencialmente com grids invertidos, Brawn deixou claro que, em vez disso, haverá apenas uma evolução das regras para 2022.

Com a incerteza sobre o impacto que os novos carros trarão, ele acha que é sensato que o esporte espere para ver como as coisas vão acontecer no ano que vem antes de mudar muito o sistema.

No entanto, ele diz que há ajustes importantes que serão colocados, incluindo uma mudança no sistema de pontos, a atribuição da pole position e o nome ‘sprint’.

Falando para a mídia selecionada na segunda-feira, Brawn disse: "A princípio, concordamos com as equipes que vamos olhar para seis eventos para o próximo ano. Há muito a ser resolvido antes disso, e nossa visão é que devemos tomar alguns passos progressivos para o próximo ano, mas não passos radicais.”

"E isso é em parte porque temos o novo carro chegando, e todos precisam se acalmar com o novo carro chegando.”

"Precisamos ver o impacto disso. Portanto, temos sido relativamente conservadores e evolucionários em 2022. Mas estamos otimistas sobre o conceito e muito satisfeitos que a F1 foi corajosa o suficiente para tentar um conceito alternativo em três corridas para ver como funciona."

Brawn disse que embora a F1 não mude radicalmente o formato, existem algumas revisões importantes sendo analisadas, sendo a mais significativa os pontos em oferta.

"Não há dúvida de que estamos discutindo com as equipes como o sábado pode ser um pouco mais desafiador, um pouco mais envolvente", explicou.

"Estou muito otimista de que os novos carros vão ajudar, por causa de sua capacidade de competir entre si. E o que está em discussão é como podemos tornar as recompensas por um sábado maiores, para que haja muito mais incentivo para correr em um sábado em termos de pontos.”

"Eu acho que provavelmente grids com reversos e etc, eu ficaria muito animado, devo dizer. Mas acho que talvez seja um passo longe demais. Mas há algumas coisas que estão na mesa para discussão.”

“O pole position em uma sexta-feira: claramente não foi popular não ter um pole position na sexta-feira. Isso está na agenda.”

“O nome do evento [sprint qualifying], como todos nós chamamos é algo que queremos arrumar.”

"E então talvez a distribuição de pontos para o sábado possa torná-la mais desafiadora e convidativa para os pilotos."

Enquanto a F1 só dá pontos para os três primeiros colocados no atual formato (3-2-1) no momento, Brawn disse que o sistema pode mudar para oferecer até um terço do sistema atual usado para corridas.

Isso pode significar que o vencedor da corrida terá entre 8 e 10 pontos, com os tentos sendo oferecidos talvez até os 10 primeiros.

"Pessoalmente, propusemos algo em torno de um terço dos pontos que você obtém em uma corrida", disse ele. “Essa foi a proposta inicial, que não foi retomada porque a sensação era de que primeiro precisávamos ver como funciona a sprint antes de alocarmos os pontos. Portanto, achamos que esse será o ponto de partida para a discussão.”

“É significativo o suficiente para valer a pena lutar por posições. Mas não é um número que exerce influência sobre o campeonato.”

"Vai ter uma influência no campeonato, deve ter e é isso que queremos, mas não excessivamente."

Brawn disse que tem poucas reclamações sobre a forma como o espetáculo tem acontecido até agora, com eventos hospedados até agora em Silverstone e Monza.

E embora a corrida de sábado em si não tenha produzido muito entretenimento, é o impacto mais amplo que o formato tem na melhoria da ação de sexta-feira e na corrida que deixou Brawn feliz.

Questionado pelo Motorsport.com se ele achava que um sábado chato era uma preocupação, considerando o impacto em outras partes do fim de semana, Brawn disse: "Pessoalmente, acho que vale a pena pagar um preço se o sábado não for um tipo de evento ‘crash and bang’. Estou não tenho certeza se isso vai acontecer.”

"Penso que o fim de semana geral melhorou tanto que concordaríamos com isso."

