As equipes da Fórmula 1 serão convidadas a participar de sessões para mostrar e comentar as últimas atualizações sobre seus carros para a mídia.

À medida que a F1 embarca em sua nova era de regras em 2022, totalmente destinadas a melhorar as corridas, a proprietária do esporte, Liberty Media, também está finalizando os planos para um formato revisado de fim de semana.

Com uma programação planejada comprimindo os treinos de sexta-feira à tarde, o dia de mídia às quintas-feiras pode ser descartado, em uma tentativa de reduzir os eventos a três dias.

Os chefes da F1 estão ansiosos para garantir que as mudanças não restrinjam a cobertura da imprensa, e o diretor do automobilismo Ross Brawn revelou que está planejando uma sessão aberta única às sextas-feiras, em que as equipes terão que explicar os ajustes em seus carros.

Os regulamentos esportivos revisados ​​para o próximo ano já estipulam que as equipes devem declarar uma 'especificação de referência' para cada fim de semana de corrida, antes do treino de abertura, que deve então ser usada a partir dos treinos livres.

Com as equipes precisando, portanto, declarar novos componentes para a FIA a cada fim de semana para cumprir os novos requisitos de verificação, a Liberty não vê razão para que nenhum desenvolvimento de tecnologia possa ser tornado público.

Falando nesta segunda-feira, Brawn disse que um elemento central nas manhãs de sexta-feira em 2022 seria as equipes disponibilizando seu pessoal e seus carros para repassar por qualquer atualização.

"O que estamos fazendo em uma sexta-feira é uma grande sessão para vocês [da mídia] para dar uma olhada nos carros e conversar com o pessoal", explicou Brawn.

"Estamos avançando com iniciativas para obter maior engajamento e uma maior percepção do que está acontecendo.”

“Então, no próximo ano, na sexta-feira de manhã, os carros serão apresentados a vocês. As equipes vão explicar as mudanças que fizeram naquele fim de semana e vão declarar à FIA as mudanças que fizeram.”

"Isso vai criar outra nuance e outro interesse no esporte, porque o lado técnico é bastante fascinante para muitos fãs."

Mas, embora as equipes possam ser solicitadas a explicar as atualizações mais recentes de seus carros, a natureza do sigilo na F1 tornaria improvável que o pessoal fosse totalmente transparente por temer que isso oferecesse informações valiosas aos rivais.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Nicholas Latifi, Williams, George Russell, Williams, Charles Leclerc, Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin, Nikita Mazepin, Haas F1 and Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Experimentos com pneus

Além de tentar oferecer uma visão mais técnica no próximo ano, Brawn também disse que a F1 está analisando novas regras para pneus em algumas corridas em 2022.

À medida que a F1 embarca para se tornar mais sustentável no futuro, ela quer ver se a redução do número de conjuntos de pneus disponíveis afetaria negativamente o show.

"Todos nós estamos tentando melhorar nossa pegada, de várias maneiras, e a logística e o uso de pneus é uma delas", disse ele.

“Esperamos que em 2022 tenhamos alguns fins de semana em que teremos um número reduzido de pneus disponíveis.”

“Achamos que podemos fazer isso sem impactar o show. Mas, como você sabe na F1, sempre há a chance de consequências indesejadas.”

“Tim Goss, na FIA, em particular, tem trabalhado muito duro com a Pirelli e as equipes para apresentar uma proposta de como poderíamos avaliar uma maneira diferente de usar pneus durante o fim de semana para reduzir as quantidades. E isso parece bastante promissor.”

"Acho que é algo que avaliaremos em alguns fins de semana durante a temporada. Se funcionar, então é algo que podemos adotar para o futuro, ou podemos ajustá-lo um pouco e seguir em frente."