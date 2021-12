Após 16 semanas do fracasso do GP da Bélgica de Fórmula 1, que teve apenas algumas voltas sob safety car e encerrado por conta das condições climáticas, a organização da corrida entrou em contato com os fãs que compraram ingressos e compareceram ao fim de semana em Spa-Francorchamps para compensá-los.

No texto, um pedido de desculpas pelo ocorrido, com a justificativa da segurança de pilotos, fiscais e torcedores pela forte chuva que caía no circuito, e opções de 'reembolso', que não incluem dinheiro, mas sim acesso à F1TV, participação em eventos exclusivos e sorteio de ingressos.

O manifesto dos promotores do GP foi compartilhado no Twitter, confira na íntegra:

Obrigado por seu e-mail a respeito de sua experiência no GP da Bélgica deste ano. Estamos desapontados por todos os fãs que a corrida não foi completada, mas a segurança dos pilotos, fiscais e espectadores era, e sempre será, a prioridade. As condições climáticas não melhoraram o suficiente para fazer mais voltas.

O GP de Spa, promotor do evento, trabalhou para definir diferentes opções e expressar nossa gratidão ao público pagante de domingo que compareceram à corrida por sua dedicação e compromisso. Podemos oferecer-lhes:

Uma chave da F1TV

Convite a um evento exclusivo na quinta-feira, 25 de agosto de 2022 (data do começo dos trabalhos do GP da Bélgica de 2022)

Participação em um sorteio oferecendo chances únicas de ganhar ingressos para o GP da Bélgica de 2022 (categorias especificadas no tuite)

