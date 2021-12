Nicholas Latifi disse que ficou chocado com o "ódio, abuso e ameaças de violência" que recebeu após seu acidente na final da Fórmula 1 em Abu Dhabi, reveladas por ele nesta terça-feira (21). O piloto da Williams bateu na parede na Curva 14 a seis voltas do fim da corrida no circuito de Yas Marina, resultando em um safety car que ajudaria a decidir o campeonato.

O diretor de provas, Michael Masi, optou por retomar a prova com uma volta restante, durante a qual Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton para vencer o GP e o título de 2021.

Em uma carta aberta divulgada nas redes sociais, Latifi falou sobre as mensagens desagradáveis ​​que recebeu após corrida, mas disse que "não foram realmente uma surpresa para ele".

Ele também disse que deletou o Instagram e o Twitter de seu celular no início da corrida, antes de receber os ataques.

Latifi escreveu: "Eu propositadamente evitei as mídias sociais para deixar as coisas se acalmarem a partir dos eventos da última corrida".

"Muito se falou sobre a situação que surgiu após meu abandono em Abu Dhabi. Recebi milhares de mensagens em minhas contas - publicamente e via particular. A maioria me deu apoio, mas tem havido muito ódio também."

"Tenho tentado descobrir a melhor maneira de lidar com isso. Devo ignorar e continuar? Ou devo resolver o problema maior que infelizmente é uma realidade quando você usa as redes?"

"Esta não é uma declaração com script, mas sim eu falando o que penso na esperança de que isso talvez desencadeie outra conversa sobre os ataques online e as consequências drásticas que podem ter nas pessoas."

"Usar a mídia social como um canal para atacar alguém com mensagens de ódio, abuso e ameaças de violência é chocante".

Latifi aceitou que, como um "esportista que compete no cenário mundial", esperava críticas, mas disse que o que o chocou foi "o tom extremo do ódio, abusos e até das ameaças de morte" que recebeu.

Nicholas Latifi, Williams Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ele disse que pessoas próximas a ele também sofreram ataques online e ressaltou que aqueles que enviam essas mensagens "não são verdadeiros fãs do esporte".

Latifi acrescentou: "As pessoas terão suas opiniões e tudo bem. Ter casca grossa é uma grande parte de ser um atleta, especialmente quando você está constantemente em posição de ser julgado, mas muitos dos comentários que recebi na semana passada passaram dos limites em algo muito mais extremo."

"Me preocupa como outra pessoa poderia reagir se esse mesmo nível de abuso fosse dirigido a ela. Ninguém deve permitir que as atividades de uma minoria vocal ditem quem eles são."

"Os eventos da semana passada me fizeram ver como é importante trabalharmos juntos para impedir que esse tipo de coisa aconteça e apoiar aqueles que passam por isso."

"Sei que dificilmente convencerei aqueles que agiram dessa forma comigo a mudar seus hábitos - e eles podem até tentar usar essa mensagem contra mim - mas é certo denunciar esse tipo de comportamento e não ficar em silêncio."

"A todos os fãs e pessoas que me apoiaram durante toda esta situação, quero dizer um enorme obrigado. Eu vi e li muitas das suas mensagens e as apreciei muito. É bom saber que há muita gente me apoiando."

O canadense encerrou dizendo que espera que compartilhar suas ideias "destaque a necessidade de ação", antes de acrescentar: "Basta todo mundo ser gentil!"

Em um follow-up, a Williams acrescentou: "Uma mensagem importante do nosso piloto Nicholas Latifi com a qual nós, como equipe, concordamos de todo o coração."

