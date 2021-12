O diretor técnico da Honda, Toyoharu Tanabe, disse que o título de Max Verstappen com a Red Bull na Fórmula 1 é um testamento da crença interminável da montadora japonesa de que seu programa de motores teria sucesso algum dia.

A Honda voltou ao esporte como fornecedora de motores da McLaren em 2015, mas teve um início desastroso, com performances bem abaixo do esperado e motores sem confiabilidade, que tiveram que ser projetados ao redor do pacote apertado da equipe britânica.

A reedição da parceria vencedora acabou se mostrando uma vergonha para a empresa japonesa, com momentos de tensão como o comentário de Fernando Alonso comparando a unidade da Honda a um motor de carro de GP2, algo que acabou tornando o relacionamento ainda mais tenso.

Uma falta de resultados ao longo de três anos fez com que a parceria chegasse ao fim no meio de 2017.

Para 2018, a Honda surpreendeu ao conseguir uma parceria com a AlphaTauri, então Toro Rosso, com a Red Bull entrando no barco no ano seguinte. A parceria com a equipe austríaca foi boa desde o início, com a montadora japonesa finalmente conseguindo bater de frente com as unidades da Mercedes após três anos.

Isso permitiu a Verstappen desafiar Lewis Hamilton e bater o heptacampeão na conquista do título de 2021. Enquanto Red Bull e Honda perderam o campeonato de construtores para a Mercedes, a montadora acredita que o título do holandês é a recompensa da marca por acreditar em sua própria tecnologia, apesar do começo complicado.

"Ter Max conquistando o título é uma grande conquista para nós, que voltamos ao esporte em 2015 e tivemos um período muito difícil de sete anos, melhorando gradualmente", disse Tanabe. "No ano passado estávamos bem atrás da Mercedes, mas estou feliz que tenhamos chegado aqui em 2021, vencendo o título de pilotos e lutando pelo de construtores".

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

"Infelizmente não vencemos o de construtores, mas acho que a razão de termos chegado tão longe é porque acreditamos em nossa tecnologia e estávamos determinados a fazer o que fosse necessário para vencer. Trabalhamos incessantemente para desenvolver a tecnologia. Tivemos o apoio de nosso grupo de operações, de viagem e muito mais".

"Falava mais cedo com o pessoal de Sakura [base de operações da Honda para a F1] e acho que há uma sensação de conquista com o título de Max".

A decisão de Abu Dhabi ainda marcou a última corrida da Honda como fornecedora de motores, com a Red Bull assumindo o programa de desenvolvimento em sua fábrica de Milton Keynes após a saída da montadora.

Quando questionado por que a Honda finalmente conseguiu superar suas dificuldades iniciais para entregar um motor vencedor à Red Bull para marcar sua saída da F1, Tanabe disse que a compreensão mútua entre as duas empresas foi chave no desenvolvimento.

"Trabalhamos com a McLaren a partir de 2015 e sofremos com eles. Aí, em 2018, trabalhamos com a Toro Rossi e fizemos isso com a mente aberta, o que levou ao contrato com a Red Bull, algo que demanda de nós. Acho que nos entendemos bem, com os pilotos e o que tínhamos que fazer para tirarmos o melhor resultado e tudo acabou dando certo. É um grande momento para nós".

"Acho que foi sobre trabalharmos juntos como companhia e como um grupo. Acho que esse processo que é importante. Nós íamos ao circuito todas as vezes para vencer todas as corridas, com o apoio de Sakura e de Milton Keynes".

RETA FINAL: Além de Verstappen/Hamilton, quem foi o melhor de 2021? Brasil teve o GP do ano? Veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: