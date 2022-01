Apesar de visto como escudeiro de Lewis Hamilton nos anos em que esteve na Mercedes, principalmente a partir de 2018, Valtteri Bottas disse que fez o possível para derrotar o heptacampeão da Fórmula 1. O finlandês se juntou à equipe em 2017 para substituir Nico Rosberg, mas não brigou pelo título em nenhuma temporada.

Segundo ele, não foi por falta de esforço e o objetivo era ser melhor em cada campeonato que começava. Por isso, acredita que ainda pode se sentir orgulhoso dos resultados que conquistou durante os anos na escuderia.

"Eu realmente sinto que fiz de tudo. e isso é algo que eu ainda posso pelo menos me orgulhar", disse Bottas em entrevista ao site GPFans. "Com certeza me incomoda não ter conquistado o título, mas não tanto porque sei que não há muito mais que eu poderia ter feito."

"Definitivamente, a cada temporada, eu sempre tento descobrir mais sobre mim mesmo e busco ser melhor. Claro, algumas foram um pouco azaradas e outras eu não estava no nível que eu deveria estar, mas no geral, dei tudo de mim", acrescentou.

Bottas ficou na Mercedes até o final de 2021 e perdeu o assento para George Russell, novo companheiro de Hamilton em 2022. Nos anos com a equipe, o finlandês conquistou dois vice-campeonatos (2019 e 2020), ganhou dez corridas e subiu 58 vezes ao pódio. O ano em que esteve mais próximo do britânico na classificação final foi 2017, com 305 pontos contra 363 do rival.

Na próxima temporada, ele vestirá as cores da Alfa Romeo e terá a função de liderar a escuderia no novo regulamento técnico e orientar Guanyu Zhou, seu parceiro de garagem, que estreia na F1 vindo de um terceiro lugar no campeonato de pilotos da Fórmula 2.

