Após ter seu nome ligado a uma potencial parceria com a Audi caso o Grupo Volkswagen opte pela entrada da marca alemã na Fórmula 1 em 2026, quando entrará em vigor o novo regulamento de motor, a McLaren insiste que está tranquila em esperar uma decisão da montadora antes de avaliar uma possível união.

Segundo apurado, a VW estaria avaliando duas possibilidades para sua entrada na F1: primeiro, colocar Audi e Porsche com equipes próprias; segundo, formar parcerias entre Audi e McLaren e / ou Porsche com Red Bull.

Falando em um evento para a imprensa na sede da McLaren, em Woking, o CEO da equipe, Zak Brown, brincou que a opção da Red Bull parece estar evoluindo, enquanto a situação com a Audi parece incerta.

"Ouvi que eles podem fazer algo com a Red Bull no lado da Porsche. Acho que eles falaram com algumas pessoas do grid e, como é de se imaginar, conversamos. Mas a curto prazo, e a médio, estamos felizes onde estamos [com a Mercedes]. Então vamos esperar para ver: eles entrarão no esporte? Porque acho que isso não está totalmente decidido".

"Se eles fizerem, temos um contrato válido por esse termo. E, naturalmente, vamos avaliar onde estaremos e quem estará no esporte, tomando uma decisão sobre o que faremos em 2026 em seu devido tempo".

A McLaren mudou para motores Mercedes na temporada passada como parte de um acordo de longo prazo, e ficará com a montadora alemã até o fim do ciclo atual, em 2025. Enquanto os questionamentos sobre a possibilidade de uma equipe cliente poder vencer ou não o Mundial existem, Brown segue convencido sobre as possibilidades.

"Acho que podemos vencer com um motor Mercedes. Sei que há muito tempo existe essa visão de que não se vence sendo apenas cliente. Acho que é possível e estamos muito confiantes de que nosso motor Mercedes é idêntico ao deles. Não vimos nada que sugerisse diferente".

"Você tem uma pequena desvantagem em termos de conceito geral de design, porque naturalmente eles têm uma visão de como será a arquitetura. Então há algumas barreiras em ser uma cliente. Mas não é o motor propriamente dito. É o conhecimento que se tem por ter acesso antecipado [ao design do motor]".

