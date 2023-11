*Com punição a George Russell, inglês da Mercedes, Norris larga em sexto no domingo

Piloto da McLaren na Fórmula 1, Lando Norris se classificou apenas em sétimo para o GP de São Paulo, mas o britânico afirmou após o quali que tinha ritmo para cravar a pole position, conquistada pelo tricampeão Max Verstappen, holandês da Red Bull.

O inglês de fato parecia estar no páreo no Q3, mas a sessão foi interrompida pela forte chuva que caiu sobre Interlagos na tarde desta sexta-feira. No Q2, o competidor da McLaren foi o mais rápido.

Entretanto, com as difíceis condições climáticas no Q3, inclusive o forte vento, Norris não conseguiu repetir o desempenho do Q2, com Verstappen confirmando a posição de honra no grid para a corrida principal de domingo no Brasil.

Lando lamentou: "O carro estava incrível. Rápido o suficiente para ser o mais rápido e estar na pole, por isso fiquei muito triste. Não sei o que sentir. O carro ganhou vida na classificação e foi facilmente bom o suficiente para ser o mais rápido, digamos assim. Mas fazer a volta no Q3 é diferente. Foi fácil ser rápido o suficiente, mas estou muito decepcionado. Outro sábado decepcionante".

Curiosamente, o companheiro de Norris também teve uma tomada de tempos difícil no Q3: o australiano Oscar Piastri perdeu o controle de seu MCL60 no final da sessão e rodou na curva da Junção.

"Eu simplesmente perdi muita aderência", disse o novato da Austrália, que terminou em 10º no grid. "Não sei se já estava chovendo ou o quê, mas eu já estava com muita dificuldade na volta. Acho que todo mundo estava. Entrei [na curva] como fiz na última volta e deslizei direto. É uma pena. O ritmo do carro estava bom, vamos tentar de novo no sábado."

Grid de largada:

1 - Max Verstappen, holandês da Red Bull

2 - Charles Leclerc, monegasco da Ferrari

3 - Lance Stroll, canadense da Aston Martin

4 - Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin

5 - Lewis Hamilton, britânico da Mercedes

6 - Lando Norris, britânico da McLaren

7 - Carlos Sainz, espanhol da Ferrari

8 - George Russell, inglês da Mercedes* (punido em 2 posições por infração no pitlane)

9 - Sergio Pérez, mexicano da Red Bull

10 - Oscar Piastri, australiano da McLaren

11 - Nico Hulkenberg, alemão da Haas

12 - Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas

13 - Alex Albon, anglo-tailandês da Williams

14 - Esteban Ocon, francês da Alpine* (punido em 2 posições por infração no pitlane)

15 - Pierre Gasly, francês da Alpine* (punido em 2 posições por infração no pitlane)

16 - Yuki Tsunoda, australiano da AlphaTauri

17 - Daniel Ricciardo, australiano da AlphaTauri

18 - Valtteri Bottas, finlandês da Alfa Romeo

19 - Logan Sargeant, norte-americano da Williams

20 - Zhou Guanyu, chinês da Alfa Romeo

