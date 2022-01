F1: Spa-Francorchamps voltará a ter brita em algumas curvas

Como parte de uma reforma de 80 milhões de euros, o circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, está no meio de uma metamorfose. Algumas das instalações ao redor da pista serão remodeladas e a própria pista também será melhorada.

Os altos dirigentes querem aumentar a variedade de corridas e categorias que realizam atualmente, acolhendo também as motos. No entanto, para obter uma licença FIM, o circuito deve ser modificado em alguns aspectos.

Além da demolição e construção de algumas arquibancadas, em atualizações anteriores já era possível ver como algumas curvas particulares também estavam sendo revisadas.

Enquanto isso, o Circuit des Ardennes também postou uma série de fotos da curva Pouhon e da chicane pouco antes da reta final. Em ambos os pontos, as tão criticadas áreas de escape de asfalto deram lugar ao cascalho.

Também em outros pontos do circuito algo semelhante acontecerá, por exemplo, o cascalho estará de volta do lado de fora de La Source, Les Combes, Bruxelles e Blanchimont.

De acordo com as previsões, as obras na pista devem ser concluídas antes do início da nova temporada de automobilismo. Enquanto um novo complexo de arquibancadas fora da Eau Rouge deve ser concluído até o final de abril.

O WEC está programado para visitar a pista belga no fim de semana de 13 de maio, enquanto a Fórmula 1 realizará o GP da Bélgica de 26 a 28 de agosto, naquela que será a primeira etapa da categoria após a pausa no verão europeu.

Veja imagens:

Obras em Spa-Francorchamps 1 / 5 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Obras em Spa-Francorchamps 2 / 5 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Obras em Spa-Francorchamps 3 / 5 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Obras em Spa-Francorchamps 4 / 5 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps Obras em Spa-Francorchamps 5 / 5 Foto de: Circuit Spa-Francorchamps

TELEMETRIA DE FÉRIAS (Parte 2): Rico Penteado aponta favoritos para 2022

