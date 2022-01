A Red Bull selou um acordo com a Mercedes para a chegada do novo diretor técnico de sua divisão de powertrains, Ben Hodgkinson, para se juntar ainda este ano.

A equipe de Milton Keynes, que montou sua própria fábrica de motores após a saída da Honda da Fórmula 1, anunciou uma série de contratações de alto nível da Mercedes no ano passado.

Em abril, Hodgkinson foi anunciado como o novo diretor técnico, mas não estava claro quando ele poderia se juntar porque ele estava firmemente contratado pela própria divisão de unidades de potência da Mercedes.

E com as tensões entre Red Bull e Mercedes bastante altas ao longo da campanha pelo título de 2021, parecia haver pouca chance de um acordo ser estabelecido.

No entanto, nesta sexta-feira (21), tanto Mercedes quanto Red Bull confirmaram que Hodgkinson poderia começar em maio deste ano, depois que chegaram a um acordo mútuo.

Uma breve declaração conjunta dizia: “A Mercedes F1 e a Red Bull F1 chegaram hoje a um acordo sobre a nomeação de Ben Hodgkinson.’

“Sob os termos desse acordo, Ben, que ingressou na Mercedes em agosto de 2001, estará livre para ingressar na Red Bull Powertrains a partir de 24 de maio de 2022.”

Hodgkinson era chefe de engenharia da Mercedes's High Performance Powertrains desde 2017, tendo trabalhado na sede da fabricante alemã em Brixworth por 20 anos.

Falando no momento de sua contratação, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: “Estamos muito satisfeitos em receber Ben na Red Bull Powertrains como diretor técnico. Ele chega a este projeto extremamente empolgante como um vencedor comprovado e como um inovador capaz de liderar uma equipe de engenheiros altamente qualificados”.

Hodgkinson não foi o único membro da Mercedes que a Red Bull contratou, com cinco outros membros da equipe sendo anunciados no ano passado.

O chefe de fabricação da Mercedes, Steve Blewett, se tornará o diretor de produção da unidade de energia da Red Bull.

Omid Mostaghimi, que é o líder da equipe de eletrônica de F1 da Mercedes, será o chefe de powertrains, eletrônica e ERS da Red Bull.

Pip Clode, que é o líder da equipe de conceito da unidade de potência da Mercedes na F1, se tornará o chefe de design mecânico da Red Bull.

Anton Mayo, líder da equipe de engenharia da Mercedes, será o chefe de design da unidade de potência ICE, enquanto Steve Brodie, gerente de inspeção final e de pista de F1 da Mercedes, se tornará o líder do grupo de operações ICE da Red Bull.

