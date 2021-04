F1: Steiner rebate Mazepin sobre 'vantagens' de Schumacher na Haas

Após Nikita Mazepin dizer que seu companheiro alemão Mick Schumacher tem "vantagens" na Haas, o chefe da equipe na Fórmula 1, Gunther Steiner, rebateu as declarações do controverso piloto da Rússia.

A manifestação do dirigente veio após Mazepin fazer afirmações polêmicas à MatchTV: “Não temos um simulador em nossa equipe. Portanto, temos que usar simuladores que a maioria dos pilotos profissionais tem em casa."

"Porque não sou membro desse treinamento (Ferrari Driver Academy), não tenho essas vantagens. Terei de me preparar para Portimão (circuito que sedia o GP de Portugal no próximo fim de semana) aqui em Moscou", completou o russo.

Entretanto, Steiner negou que Schumacher tenha qualquer benefício por ser da academia de pilotos da Ferrari. “Não diria que é uma vantagem. Nikita também pilota no simulador. Pilotar é sempre bom, você sempre aprende algo”, ponderou o chefe da Haas à N-TV.

“Há realmente pouca vantagem em pilotar um carro de dois anos atrás em Fiorano. Se você colocar-se na situação dele [Mazepin], tudo vira uma questão psicológica. Ele [Schumacher] anda mais, então certamente não ajuda [Mazepin]", seguiu o dirigente.

"Mas você precisa lidar com essas coisas. Definitivamente não é uma desvantagem para o Mick, mas não é uma grande vantagem também”, completou o chefe ítalo-americano da Haas, time dos Estados Unidos.

