Após ver bons resultados nas primeiras corridas da Fórmula 1 em 2021, o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que é "um alívio" ver a performance do carro da equipe até aqui, provando que o trabalho de desenvolvimento se encaminha na direção correta.

No ano passado, a Ferrari passou pela sua pior temporada na F1 em 40 anos, terminando em sexto no Mundial de Construtores, com apenas três pódios. A equipe sofreu com a falta de velocidade de reta e um arrasto muito grande, problemas que buscou remediar com o SF21.

Até agora, os resultados são positivos, com Charles Leclerc largando em quarto em ambas as corridas, com o monegasco terminando na mesma posição em Ímola, logo a frente de seu novo companheiro de equipe, Carlos Sainz.

Isso colocou a Ferrari na luta pela ponta do pelotão do meio, no que promete ser uma grande disputa com a McLaren, mostrando que a equipe começa a se recuperar após o fiasco de 2020.

Binotto reconheceu que é um alívio ver que o desenvolvimento da equipe mostrou correlação entre a fábrica e a pista, ajudando a alavancar a performance na direção correta.

"Eu acho que o alívio é ver que estamos desenvolvendo o carro na direção correta. É importante ver que as simulações e o túnel de vento têm correlação com a pista, melhor do que no passado".

"Isso nos dá confiança nas ferramentas e em nossa capacidade de design para o futuro. Isso, eu acho, era o mais importante e, quanto a isso, é um alívio. Certamente, o fato do carro ter uma performance melhor, nos entregando resultados melhores, é importante".

"Sempre dissemos que nossa performance em 2020 não era aceitável para uma Ferrari, então sabíamos que essas áreas eram importantes para nós, mostrar desenvolvimento nessas partes. Então, novamente, a performance é certamente um alívio".

No momento, a McLaren está em terceiro no Mundial, sete pontos a frente da Ferrari graças ao pódio de Lando Norris em Ímola, conquistado ao passar Leclerc na relargada após a bandeira vermelha.

Binotto disse que, enquanto a batalha com a McLaren pode ser apertada e durar o ano todo, o objetivo maior para a Ferrari é seguir desenvolvendo em todas as áreas.

"Já estou feliz com o que conseguimos com esse progresso, mas acho que será uma batalha apertada com a McLaren pelo terceiro lugar. Agora, esse é o nosso objetivo para esta temporada? Acho que nosso objetivo ainda é provar que podemos progredir".

"Acho que podemos. É uma questão de mentalidade e no fim veremos o resultado. O que é importante para mim no final é mostrar que somos capazes de progredir e, nisso, tivemos um bom ponto de partida".

