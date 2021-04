F1 - Treta? Mazepin diz que Schumacher tem "vantagens" na Haas

Polêmico novato da Fórmula 1 na temporada 2021, o russo Nikita Mazepin, da Haas, afirmou que seu companheiro de equipe, o alemão Mick Schumacher, tem "vantagens" no time dos Estados Unidos.

De acordo com Mazepin, Schumacher está em uma situação mais vantajosa por ser membro da academia da Ferrari, que fornece motores para a Haas e pela qual o pai de Mick, Michael, conquistou cinco de seus sete títulos na F1.

“Não temos um simulador em nossa equipe. Portanto, temos que usar simuladores que a maioria dos pilotos profissionais tem em casa. Porque não sou membro desse treinamento (Ferrari Driver Academy), não tenho essas vantagens", disse à MatchTV.

"Terei de me preparar para Portimão (circuito que sedia o GP de Portugal no próximo fim de semana) aqui em Moscou", lamentou Mazepin, que conquistou a vaga na Haas graças aos investimentos feitos por seu pai, Dmitry, na equipe.

