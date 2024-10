A McLaren está desfrutando de um período de forte desempenho e está pronta para conquistar o título de construtores da Fórmula 1 pela primeira vez desde 1998. O chefe de equipe, Andrea Stella, pediu que sua equipe continuasse a desenvolver os carros para se manter no topo do campeonato.

Lando Norris também está perseguindo Max Verstappen no campeonato de pilotos, buscando diminuir a diferença de 52 pontos até a última corrida da temporada.

A McLaren fez um grande progresso nos últimos 18 meses, mas apesar de estar em posição de vencer o campeonato, Stella alertou sua equipe para não se tornar complacente.

"Isso não muda nossa atitude", disse Stella ao podcast Box Box Box. "Somos pessoas muito realistas. Vamos manter nossos pés no chão e tentar adicionar mais velocidade ao carro porque queremos permanecer nessa posição privilegiada. Mas se não melhorarmos, outros vão nos ultrapassar".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

A McLaren começou a temporada de 2023 da Fórmula 1 na parte de trás do grid, mas fez um grande progresso desde então, subindo para a primeira fila. Se eles conquistarem o título este ano, será a primeira vez em 26 temporadas que vencerão o campeonato de construtores.

"Sem dúvida, é um momento especial. A palavra certa é 'especial'", disse Stella. "Há 12 meses, eu nunca pensei que estaria falando sobre campeonatos, mas isso é apenas o resultado de uma equipe muito forte trabalhando em conjunto".

"Toda a equipe da McLaren trabalhou incrivelmente duro e com uma qualidade incrivelmente alta, o que deu ao carro o ritmo para chegar a pódios e vitórias".

"Isso coloca a equipe em posição de pensar em campeonatos ao longo da temporada, o que é muito especial, é uma ótima sensação", conclui.

