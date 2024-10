Oliver Oakes pode ser capaz de reivindicar o título de chefe de equipe mais rápido da Fórmula 1, mas, por enquanto, ele tem o trabalho de dizer o mesmo para a Alpine.

Oakes, de 36 anos, é o mais recente responsável pela equipe sediada em Enstone que, nas últimas temporadas, viu-se cair constantemente para a parte de trás do grid.

Agora, porém, depois de um período de turbulência, ele espera que, ao lado do CEO da Renault, Luca de Meo, e de Flavio Briatore, que está atuando como consultor especial do projeto de F1 da Renault, o trio possa trazer alguma estabilidade e proporcionar uma melhora nos resultados para a equipe.

Oakes tem pedigree de corrida. Seu pai, Billy, foi o fundador e proprietário da antiga equipe de Fórmula Renault e F3 britânica, a Eurotek Motorsport.

Ele começou a correr de kart com apenas quatro anos de idade e, em 2005, foi coroado campeão mundial de kart. Em determinado momento, fez parte da equipe Red Bull Junior ao lado de Sebastian Vettel, Brendon Hartley, Jamie Alguersuari e Sebastien Buemi.

Quando nos encontramos na unidade de hospitalidade da Alpine, o assunto sobre o início de sua carreira no automobilismo surgiu rapidamente, e ele brinca que, se sugerisse que era o chefe de equipe mais rápido, poderia receber uma mensagem de texto do CEO da McLaren, Zak Brown, que também continua a competir.

"Às vezes eu era rápido", diz ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o que deu errado em sua carreira de piloto, "mas, no final das contas, não era rápido o suficiente, por isso estou deste lado da cerca! Tive meus momentos".

"Helmut Marko, [consultor da Red Bull], foi bastante crítico com relação ao fato de eu não ter traduzido isso para os carros. Acho que ele está meio certo. Consegui em alguns carros, mas não em todos".

Oliver Oakes, Carlin Motorsport. Teste de Fórmula BMW, Silverstone, Inglaterra Foto de: Edd Hartley

"Não sei por que não deu certo. Talvez eu deva me perguntar isso e fazer uma procura na alma! Quando você olha para trás, obviamente quando era jovem, e há coisas que você poderia ter feito de forma diferente. Houve algumas coisas que não saíram do seu jeito. É uma mistura de coisas".

"Como tudo nas corridas, não existe uma bala de prata. Mas também me sinto muito sortudo por ter feito tudo isso, desde o kart até o nível da F3, e ter conseguido realizar um sonho de outra forma."

Oakes está se referindo à equipe Hitech GP que ele montou em 2015 e agora dirige com sucesso em seis campeonatos diferentes, incluindo a Fórmula 2 e a Fórmula 3.

Tendo desenvolvido a Hitech GP como uma empresa e uma equipe de sucesso, Oakes sente que pode utilizar sua experiência como ex-piloto que se tornou proprietário de equipe para obter bons resultados na Alpine, onde agora concentrará toda a sua atenção.

Ele acrescentou: "Sem dúvida, ter um pouco de experiência como piloto ajuda, mas é preciso ter cuidado para não exagerar, porque você acha que são os engenheiros ou o carro... e não é o piloto. Mas você pode equilibrar isso e ir muito para o outro lado".

"Na verdade, é um pouco estranho. Se alguém me perguntasse hoje, o que eu acho que foi a maior ajuda por ter aceitado esse emprego, com base em meu histórico, acho que é uma mistura de tudo isso".

"A parte de dirigir foi muito boa, mas tive sorte de minha mãe ter me obrigado a ir à escola. Embora eu costumava reclamar muito com ela nas segundas-feiras de manhã e ir para a escola às 8h, depois de voltar de madrugada das corridas na Itália!"

Paul Aron, Grande Prêmio Hitech Foto de: Formula Motorsport Ltd

"E também construí e fiz crescer minha própria empresa, do ponto de vista comercial; aquelas seis equipes, 100 pessoas e a construção disso"."Se eu juntar tudo isso em uma mistura, me sinto muito afortunado por ter tido tudo isso e acho que isso pode ser chamado de uma educação diferente. Tive uma formação em corrida".

Quando James Vowles assumiu a Williams, vindo da Mercedes, chamou atenção por mencionar que estava chocado com o fato de a equipe estar usando uma planilha do Excel para gerenciar mais de 20.000 peças de carros, dizendo que era "impossível navegar".

Oakes diz que não teve nada comparável durante seus primeiros meses em Enstone, mas admite que há áreas do campus que precisam de algum investimento.

"Eu já conhecia diferentes aspectos do campus desde os últimos dois anos", disse ele. "Obviamente, houve muitas mudanças. Quando Otmar [Szafnauer] estava aqui, ele era um companheiro, então, conversando com ele de vez em quando, você aprendia coisas".

"Cheguei sem nada muito pré-determinado, porque é preciso levar as coisas como elas vêm e ouso dizer que nunca se sabe a verdade até que se chegue ao fundo do poço e a veja. Você tem que descobrir as coisas por si mesmo".

"Mas desde que estou aqui, muito tem sido falado ao longo dos anos, o que tem sido feito e por quais motivos. No momento, estou com o pé na frente e precisamos seguir em frente, e o passado pertence ao passado".

"Algumas partes de Enstone tiveram muito investimento e há algumas partes que ainda estão como estavam, não tão longe quanto na época de Flavio [Briatore], mas há muitas partes boas e muitas partes que podemos continuar melhorando, mas acho que, na verdade, eu não diria nada parecido [com o que Vowles encontrou na Williams]".

Oakes substituiu Bruno Famin, que ficou no cargo por pouco mais de um ano, enquanto Szafnauer também teve um período igualmente curto antes de ser demitido. E a chegada do britânico coincide com um período turbulento, quando a Renault encerra sua operação de motores de F1, causando problemas na fábrica da fabricante francesa em Viry-Châtillon.

Oliver Oakes, chefe de equipe da Alpine F1 Team, Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine F1 Foto de: Alpine

Adicione à mistura Oakes trabalhará ao lado do personagem divisivo que é Briatore, que dirigiu a equipe de Enstone durante seu período de maior domínio, quando venceu o campeonato de construtores e pilotos com Fernando Alonso em 2005 e 2006.A presença do italiano só aumentará a pressão sobre Oakes, mas ele diz que é "uma boa pressão".

Ele acrescentou: "Há pressão para mim, sim, porque não gosto de andar na parte de trás do grid. O trabalho vem acompanhado de pressão, mas acho que é diferente... Há alguns anos, um psicólogo esportivo me disse algo que ficou comigo. A pressão é como algo que sai do chuveiro como a pressão da água".

"Na verdade, vejo a liderança de uma equipe de F1 como uma responsabilidade. Há milhares de pessoas que dependem de sua liderança para tomar a decisão certa. Essa é uma palavra que eu usaria, e a outra é competitivo. Você quer ser o melhor.Sou pragmático, pois sei que a F1 é complexa e que há muitas equipes grandes que são bem administradas e que estão no mercado há muito tempo, com muito mais estabilidade do que nós".

"Mas, na verdade, estou bastante animado com isso, porque o melhor da F1 é que você é sempre julgado constantemente e, se fizer um bom trabalho, todos verão. Eu me coloco na obrigação de fazer isso porque quero ir bem".

"Ter Flavio é uma grande ajuda e uma grande parte do motivo pelo qual eu me comprometi a fazer essa jornada. Eu o chamo de projeto. Ele se esforça porque quer ver esta equipe voltar à frente do grid e quem o conhece sabe que Enstone é o seu bebê".

"Todos nós temos um primeiro amor na vida e ele não se importaria que eu dissesse isso. Para ele, é algo com que ele realmente se importa e foi o que me atraiu a fazer isso, além de trabalhar com ele, porque ele tem muita experiência. Ele é extremamente bem-sucedido, seja na F1 ou em seus restaurantes, e você sabe que ele é comprometido".

"No final das contas, com ou sem razão, eu me sentei lá e observei as equipes que se tornaram bem-sucedidas na F1 e, na maioria das vezes, isso se deveu a uma liderança realmente forte no topo, que pode ser composta por duas, três ou quatro pessoas realmente alinhadas, normalmente o proprietário e a gerência sênior da equipe".

"Quando passei algum tempo conversando com ele e Luca [de Meo], era possível ver a paixão deles pelo projeto. Você pode ver que a idade é um número, mas sim o que o motiva".

Oliver Oakes, diretor da equipe, Alpine F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Oakes, no entanto, está procurando deixar sua própria marca na Alpine. As pessoas de dentro da equipe elogiaram sua abertura e vontade de se comunicar e já há uma sensação de que o clima está melhorando dentro da organização e, finalmente, a sensação de que a equipe está apontando para a direção certa novamente.

"Há muitos estilos de gerenciamento diferentes", diz ele. "É interessante porque você pode ver uma verdadeira mistura hoje. Havia uma certa tendência de empresários, caras que começaram suas equipes e depois as dirigiram. Depois, houve outra tendência de ex-engenheiros que se tornaram diretores de equipe".

"Mas todo mundo faz o que melhor se adapta à sua formação. Não tenho a pretensão de ser o melhor engenheiro, o melhor empresário ou o melhor piloto".

"O que eu penso é: 'se quisermos ter sucesso, precisamos ter as melhores pessoas e uma boa cultura para capacitar essas pessoas'. Essas são as coisas simples que precisamos acertar e algo que Enstone fez muito bem no passado", conclui.

