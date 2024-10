John Elkann, em uma entrevista para a Gazzetta dello Sport no GP da Itália de 2022, cravou um campeonato da Ferrari em 2026, vinculando a esperança à mudança de regras na Fórmula 1 que deve redefinir o cenário.

Uma perspectiva que segue uma promessa que ele fez em Monza: "Estou confiante de que, em 2026, a Ferrari voltará a vencer o Campeonato de Construtores e o Campeonato de Pilotos com Charles Leclerc na pole position. Teremos sucesso antes dos 20 anos, já que nosso último Campeonato de Pilotos foi em 2007 e o de Construtores em 2008".

Os fãs da Scuderia terão que esperar mais dois anos para ter a esperança de um retorno ao topo da F1? A esperança dos fãs, é claro, é atender a essa expectativa com antecedência e, talvez, haja quem esteja subestimando o trabalho que está sendo feito na Gestão Esportiva para se preparar para 2025.

Comparação das asas dianteiras da Ferrari SF-24 em Baku e Cingapura Foto de: Giorgio Piola

Nos últimos dias, escrevemos sobre uma Ferrari que está trabalhando em três projetos muito distintos ao mesmo tempo: a última evolução da SF-24, que veremos estrear no próximo fim de semana no GP dos Estados Unidos, na retomada de um campeonato muito disputado que se permitiu uma pausa de um mês antes do final com seis rodadas ainda a serem disputadas.

Paralelamente, a definição do 677, ou seja, o carro de 2025 para Lewis Hamilton, que já atingiu um estágio avançado de desenvolvimento, e, finalmente, o estudo do monoposto de 2026, que entrará em operação em 1º de janeiro, está progredindo.

A esperança é que as asas "mais flexíveis" tragam imediatamente o carro de volta ao sucesso após a vitória de Leclerc em Monza, que não foi seguida por tanta alegria em Baku e Singapura, onde a Scuderia tinha objetivos mais altos e os espólios coletados foram decididamente mais insignificantes do que o esperado.

Mas uma Ferrari "esbanjadora" foi acompanhada por uma equipe capaz de reagir às dificuldades com grande capacidade de resposta, dando a sensação de que estavam no caminho certo.

Nesse meio tempo, testemunhamos a demissão de Enrico Cardile (a saída do ex-diretor técnico não foi bem digerida em Maranello, tanto que ainda não se sabe quando ele poderá se juntar à Aston Martin) e a chegada de Loic Serra, o ex-Mercedes que era o sonho de Fréd Vasseur, chefe de equipe da Ferrari.

Enrico Cardile, ex-diretor técnico de chassis da Ferrari, agora na jardinagem esperando para ir para a Aston Martin Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

A fase de transição no topo do departamento técnico poderia ter tido um efeito negativo, mas o grupo coeso de técnicos italianos se uniu para dar ao diretor da equipe até mesmo um sucesso no papel de diretor técnico interino!

Por uma questão de honestidade intelectual, portanto, é justo ressaltar que o 677 é um projeto nascido de escolhas ainda feitas por Cardile: com base no orçamento de 2024, o modelo 2025 será um carro que não terá relação direta com o SF-24. O chassi projetado pela equipe de Fabio Montecchi terá um novo design, com o motorista sentado no cockpit em uma posição mais recuada do que a atual.

A suspensão dianteira romperá com o layout clássico de haste de tração, uma solução que não oferecerá grandes vantagens mecânicas, mas garantirá mais opções do ponto de vista aerodinâmico, seguindo os conceitos que a Red Bull e, acima de tudo, a McLaren adotaram com sucesso.

Ferrari SF-24: a suspensão dianteira push rod se tornará pull rod no 677 Foto de: Giorgio Piola

O terceiro elemento que rompe com o presente é a caixa de câmbio: a transmissão será mais curta para deslocar o motor mais para trás e redefinir a distribuição de peso de acordo com critérios que devem favorecer uma janela de pneus mais aberta e abrir a possibilidade para os aerodinamicistas de Diego Tondi projetarem um difusor que carregue, mas não seja muito sensível a saltos.

Se pensarmos que a Scuderia vai a Austin para se confirmar como um carro competitivo, podemos nos perguntar por que a Ferrari deve esperar até 2026 para mirar o título? A equipe de Maranello poderá tirar o máximo proveito da estabilidade regulamentar, extraindo o potencial máximo do 677. A Scuderia pode contar com o entusiasmo desenfreado que a chegada de Lewis Hamilton à equipe desencadeará.

Lewis Hamilton, Equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O heptacampeão traz consigo não apenas o talento de um campeão, mas também a experiência de quem já viu de tudo, sabendo que a idade avança e que é melhor não esperar muito tempo pelo cobiçado oitavo título. E na equipe de Maranello, por terem tido a mão livre, eles vão querer provar que sabem como atender às exigências de Lewis.

Não é por acaso que o próprio Vasseur, no Festival Esportivo de Trento da Gazzetta, admitiu: "Hamilton é um piloto que quer ter garantias em termos de desempenho, para ele esse aspecto está sempre em primeiro lugar. Se ele decidiu se juntar à Ferrari, isso confirma para mim que podemos ter o carro certo".

"Esse é o objetivo final, um piloto como Lewis não vem até nós de férias e acredito que estamos no lugar certo em termos de desempenho. Precisamos de um passo adiante e posso dizer que estamos dedicando muitos recursos ao nosso próximo projeto".

Loïc Serra, novo diretor técnico da Ferrari Foto de: Ferrari

A última frase é a mais reveladora: a Ferrari está fazendo todos os esforços para garantir um carro vermelho competitivo em 2025. E Charles Leclerc deve finalmente ter em suas mãos o monoposto do campeonato que ele está esperando desde que chegou a Maranello.

É claro que a McLaren, a Red Bull e a Mercedes não estarão dormindo, mas a Scuderia terá que aproveitar imediatamente a oportunidade para acabar com a "fome" que dura desde 2008. Loic Serra, um homem muito pragmático e atento, está ciente de tudo isso e acompanhará o desenvolvimento do 677 sem revolucionar um projeto que já está muito adiantado.

Vasseur tem uma grande oportunidade de trazer glória à sua liderança: tentar vencer em 2025, sem esperar por 2026, que ainda está cheio de armadilhas, mesmo em nível regulatório. A Ferrari é candidata ao título do próximo ano?

