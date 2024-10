Max Verstappen afirmou ficar perplexo com os rumores que circularam durante a metade do ano sobre o suposto uso de freios assimétricos pela Red Bull e falou sobre as equipes rivais da Fórmula 1 que tentaram criar problemas.

Depois de um início dominante em 2024, a sorte da equipe austríaca piorou por volta do GP de Miami, em maio, quando a McLaren trouxe um grande pacote de atualização que transformou seu MCL38 em um carro vencedor de corridas, enquanto a Red Bull diz que seguiu um caminho de desenvolvimento errado com seu RB20.

Inicialmente, a equipe taurina teve dificuldades para reagir à queda de competitividade, com sua última vitória datando do triunfo de Verstappen no GP da Espanha, em junho, e só agora começou a resolver os problemas de manuseio do carro nas últimas corridas.

As especulações sobre a origem da queda de performance da Red Bull aumentaram na metade do ano, quando a FIA reforçou seus regulamentos sobre frenagem assimétrica, fechando efetivamente uma brecha para os regulamentos de 2026 e aplicando retroativamente a nova frase ao livro de regras deste ano.

O órgão regulador confirmou ainda que a mudança de regra não foi provocada por uma equipe atual que usava um sistema que a nova regra proibia, mas isso não impediu que as especulações sugerissem que era a Red Bull que estava usando uma solução que teve de remover do RB20.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Verstappen refletiu sobre todo o episódio e sobre as críticas que sua equipe campeã recebeu, com certo riso. "As pessoas sempre inventam coisas diferentes", disse ele. "Acho realmente bizarro como elas inventam algumas dessas coisas, mas é o que é. Faz parte do jogo, é o que é. Faz parte do jogo, mas geralmente deixo para lá".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Estou na F1 há 10 anos e não vou perder tempo com todas essas histórias. Quer dizer, eu quase não leio nada sobre F1. É claro que, às vezes, vejo algo ou alguém me diz: "Você viu o que essa e aquela pessoa disseram?" Mas eu sempre digo que as pessoas podem pensar o que quiserem, não vou desperdiçar minha energia com isso. Então, eu realmente não me importo com o que as outras pessoas dizem".

A Red Bull também foi alvo de críticas de equipes rivais por causa de sua queda de forma e de suas disputas de poder fora da pista, o que levou o CEO da McLaren, Zak Brown, a dizer que a Red Bull havia sido "desestabilizada". Mais tarde, ele descreveu a equipe como um ambiente "bastante tóxico".

"As pessoas que dizem todo tipo de coisa deveriam se concentrar apenas em sua própria equipe", respondeu Verstappen quando o assunto foi abordado. "A propósito, isso não é especificamente contra Zak Brown, mas se aplica a todos. As pessoas só precisam se concentrar em si mesmas, e é isso que estou fazendo também".

A rivalidade entre a Red Bull e a McLaren também se acendeu na pista, com a equipe papaia ultrapassando os taurinos no campeonato de construtores e Lando Norris desafiando Verstappen pelo título de pilotos, incluindo uma colisão entre os dois na Áustria. Mas o holandês não acha que as coisas ficarão tão tensas quanto ficaram durante a disputa acirrada pelo título de 2021 com Lewis Hamilton e a Mercedes.

"Sim, porque agora ainda temos quatro equipes na frente, enquanto naquela época você tinha apenas as mesmas duas pessoas na frente", explicou ele. "É claro que 2021 foi meu primeiro título, então isso já era muito diferente. Acho que agora estou um pouco mais relaxado em relação a isso".

"É claro que quero vencer e é claro que vou fazer o meu melhor para defender essa liderança [de 52 pontos]. Mas a sensação é muito diferente de 2021", conclui.

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!