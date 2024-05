Neste sábado, Felipe Baptista fez uma excelente corrida de recuperação na disputa da Sprint, realizada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, válida pela quarta etapa da temporada da Stock Car Pro Series.

Saindo da nona fila, em 18º, o piloto da Texaco Racing conquistou dez posições na pista, completando a disputa em oitavo. Com o resultado, Felipe assume a liderança do campeonato, com 225 pontos.

O sábado começou com uma classificação complicada, no Q1 anotou o sexto tempo no segundo grupo, avançou ao Q2, porém o carro não apresentou o mesmo desempenho. No Q2 anotou apenas o 18º tempo. Na corrida, no entanto, o carro #121 mostrou um ritmo consistente, o que permitiu ao jovem fazer um bom trabalho para escalar dez posições no pelotão e completar em oitavo.

Felipe fez excelente largada, tanto que na primeira volta já havia conquistado quatro posições. Ele soube aproveitar as oportunidades que teve, para ultrapassar os adversários, administrando bem o uso dos pushes. No sexto giro, a intervenção do safety car juntou o pelotão novamente, mas na relargada o piloto da Texaco novamente foi bem. Após o pit stop, com a troca do pneu traseiro esquerdo, o ritmo seguiu bom, o que possibilitou ao jovem de 21 anos avançar mais posições na prova. O Top-10 deste sábado coloca Felipe Baptista no topo da tabela de classificação, com 225 pontos, a nove de vantagem para o segundo colocado.

“Foi um sábado de altos e baixos. Na classificação não tivemos o ritmo que esperávamos. Do Q1 para o Q2 perdemos rendimento, e ainda precisamos entender o que aconteceu. Diante disso, fizemos uma modificação no carro para testar uma das nossas dúvidas e de fato o carro respondeu bem na corrida. Fizemos uma ótima corrida desde a largada até a bandeirada. Conseguimos ter um desempenho legal na maioria das curvas, tínhamos bastante velocidade e foi um resultado muito positivo e importante. Estou muito feliz com o dia de hoje”, destaca Felipe Baptista.

Neste domingo, o piloto da Texaco Racing vai largar novamente em 18º na Corrida Principal, e a meta é novamente escalar o pelotão, visando outra vez uma corrida de recuperação. O objetivo para o domingo é focar na conquista do máximo de pontos possíveis. A largada da Corrida Principal será às 14h18.

“A expectativa para amanhã é mantermos o bom ritmo do equipamento para, novamente, buscar uma escalada e marcar o máximo de pontos. Vamos dar nosso melhor”, ressalta Felipe Baptista.

