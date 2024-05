Consistência tem sido a chave para a temporada de 2024 de Rafael Suzuki na Stock Car. O piloto conquistou na corrida Sprint da quarta etapa do ano seu quarto top5, que o alavancou para a segunda posição do campeonato, nove pontos atrás do líder do certame.

A etapa que começou com dificuldades na máquina preparada pela equipe com sede em Americana (SP) e impossibilitou o piloto de produzir ainda mais nos treinos da sexta-feira, teve uma reviravolta positiva no sábado, quando o piloto encontrou um Chevrolet #8 animador para o classificatório da manhã de sábado. Com o 9º lugar conquistado no quali, Suzuki alinhou o carro da TMG Racing na segunda fila após a inversão dos 12 primeiros colocados em relação ao quali que abriu o dia.

Partindo da quarta posição, Suzuki sustentou seu posto originário até a abertura da janela de paradas obrigatórias, quando trouxe o bólido na oitava volta para o serviço de box. O piloto do bólido #8 retornou ao traçado de 3.058m do oeste paranaense disputando a liderança entre os carros que já haviam realizado o pit-stop. Com o pelotão reorganizado, Suzuki aparecia na quinta posição da prova, posto que sustentou até receber a bandeira quadriculada após 27 voltas percorridas em Cascavel.

Com o resultado, Suzuki avançou na tabela de classificação do campeonato. Com 216 pontos conquistados após a corrida sprint, o piloto avançou para o segundo lugar do campeonato e está a apenas nove tentos da liderança.

