Neste fim de semana, a Fórmula 1 2024 desembarca na Europa para o GP da Emilia Romagna. A etapa marca a volta da categoria a Ímola após o evento de 2023 por causa das enchentes do ano passado na região de Bolonha, na Itália.

No 'dia de mídia', o circuito foi tomado por homenagens a Ayrton Senna após 30 anos da morte do brasileiro. Mas você sabe a previsão do tempo para a corrida deste domingo em Ímola? O Motorsport.com checou na plataforma weather.com na noite deste sábado e te mostra a seguir.

A largada é às 10h de Brasília, 15h no horário local. A probabilidade de chuva para o período da prova chega à casa dos 12%. Temperaturas entre 22º C e 24º C, com ventos sentido oeste entre 10 km/h e 13 km/h.

Confira abaixo a programação de TV do GP da Emilia Romagna, sétima rodada do campeonato 2024 e que contará com etapas de Fórmula 2 e Fórmula 3, além da agenda de programas ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube:

Confira a programação do GP da Emilia Romagna de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 05h Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

MAX pega vácuo e IGUALA SENNA! Piastri 2º, MAS É PUNIDO E SAI DE 5º, atrás de Lando/Ferraris | ÍMOLA

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!