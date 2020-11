F1: Stroll diz que granulação dos pneus foi "terrível"

Parecia o fim de semana dos sonhos de Lance Stroll no GP da Turquia, ele fez a pole position no sábado e liderou boa parte da corrida deste domingo (15), onde chegou a abrir uma vantagem de dez segundos sobre o segundo colocado. No entanto, viu tudo se perder após uma segunda parada nos boxes, onde colocou novos pneus intermediários que granularam rapidamente.

O piloto foi ultrapassado por Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Max Verstappen, Alexander Albon e Lando Norris após seu pit stop, o que o deixou a mais de um minuto do vencedor da corrida Lewis Hamilton no fim da prova.

“Não sei o que aconteceu, não entendo”, disse Stroll após a corrida. “Tivemos muita granulação no primeiro conjunto de intermediários e decidimos ir para os boxes, estávamos perdendo alguns segundos por volta. Só não sei de onde veio essa granulação, simplesmente aconteceu instantaneamente. Teremos que averiguar, foi terrível hoje", completou o canadense, frustrado por perder uma vantagem tão grande.

Sergio Pérez, seu companheiro de equipe, não fez uma segunda parada para novos intermediários e chegou ao final da corrida com um único jogo que durou 48 voltas, o que deu o segundo lugar ao mexicano.

“É frustrante que você esteja na liderança por dez segundos e, de repente, termine em nono”, disse Stroll. "Não entendo como isso acontece. Quero dizer, está granulando, mas só precisamos descobrir por que me atingiu com muito mais força do que o outro carro. Não tenho certeza do porquê.”

