No último fim de semana, a Fórmula 1 deu o primeiro passo da temporada 2023, com os testes de pré-temporada no Circuito do Sakhir, palco do GP do Bahrein, que abre o campeonato neste fim de semana.

Sergio Pérez fez o tempo mais rápido dos testes, colocando a Red Bull na ponta no último dos três dias. Lewis Hamilton foi o segundo mais rápido com a Mercedes, enquanto Valtteri Bottas fechou o top 3 com a Alfa Romeo.

A Mercedes deu a volta por cima após um susto no segundo dia, que levou a uma investigação durante a noite sobre a falta de ritmo apresentada, com George Russell fazendo o segundo melhor tempo da sessão.

No primeiro dia, foi Max Verstappen quem terminou na frente, enquanto Zhou Guanyu surpreendeu no segundo com a Alfa Romeo.

Pré-temporada do Bahrein: Pérez lidera com a Red Bull Racing

Pos Piloto / Carro / Motor 23 Fev 24 Fev 25 Fev 1 Sergio Pérez

Red Bull RB19 / Honda RBPT H001 1'33.751

76 1'30.305

133 2 Lewis Hamilton

Mercedes F1 W14 E Performance / Mercedes F1 M14 E Performance 1'33.508

83 1'33.954

72 1'30.664

65 3 Valtteri Bottas

Alfa Romeo C43 / Ferrari 066/10 1'34.558

71 1'30.827

131 4 Charles Leclerc

Ferrari SF-23 / Ferrari 066/10 1'33.267

64 1'32.725

68 1'31.024

67 5 Carlos Sainz Jr.

Ferrari SF-23 / Ferrari 066/10 1'33.253

72 1'32.486

70 1'31.036

76 6 Yuki Tsunoda

AlphaTauri AT04 / Honda RBPT H001 1'34.671

46 1'35.708

85 1'31.261

79 7 Kevin Magnussen

Haas VF-23 / Ferrari 066/10 1'35.087

57 1'33.442

67 1'31.381

95 8 George Russell

Mercedes F1 W14 E Performance / Mercedes F1 M14 E Performance 1'34.174

69 1'33.654

26 1'31.442

83 9 Fernando Alonso

Aston Martin AMR23 / Mercedes F1 M14 E Performance 1'32.866

60 1'32.205

130 1'31.450

80 10 Zhou Guanyu

Alfa Romeo C43 / Ferrari 066/10 1'33.723

67 1'31.610

133 11 Max Verstappen

Red Bull RB19 / Honda RBPT H001 1'32.837

157 1'31.650

47 12 Felipe Drugovich

Aston Martin AMR23 / Mercedes F1 M14 E Performance 1'34.564

40 1'32.075

77 13 Lando Norris

McLaren MCL60 / Mercedes F1 M14 E Performance 1'33.462

40 1'35.522

65 1'32.160

37 14 Nyck de Vries

AlphaTauri AT04 / Honda RBPT H001 1'34.559

85 1'32.222

74 1'38.244

87 15 Nico Hülkenberg

Haas VF-23 / Ferrari 066/10 1'34.424

51 1'32.466

68 1'33.329

77 16 Logan Sargeant

Williams FW45 / Mercedes F1 M14 E Performance 1'34.324

75 1'32.549

154 17 Pierre Gasly

Alpine A523 / Renault E-Tech RE23 1'34.822

60 1'33.186

59 1'32.762

56 18 Alexander Albon

Williams FW45 / Mercedes F1 M14 E Performance 1'33.671

74 1'32.793

136 19 Oscar Piastri

McLaren MCL60 / Mercedes F1 M14 E Performance 1'34.888

52 1'33.175

74 1'33.655

44 20 Esteban Ocon

Alpine A523 / Renault E-Tech RE23 1'34.871

53 1'33.490

49 1'33.257

76

Pré-temporada do Bahrein: Alonso é o piloto com maior quilometragem

Ordem Piloto Voltas km 1 Fernando Alonso 270 1461 2 Nyck de Vries 246 1331 3 Logan Sargeant 229 1239 4 Lewis Hamilton 220 1190 5 Kevin Magnussen 219 1185 6 Carlos Sainz Jr. 218 1179 7 Alexander Albon 210 1136 8 Yuki Tsunoda 210 1136 9 Sergio Pérez 209 1131 10 Max Verstappen 204 1104 11 Valtteri Bottas 202 1093 12 Zhou Guanyu 200 1082 13 Charles Leclerc 199 1076 14 Nico Hülkenberg 196 1060 15 Esteban Ocon 178 963 16 George Russell 178 963 17 Pierre Gasly 175 947 18 Oscar Piastri 170 920 19 Lando Norris 142 768 20 Felipe Drugovich 117 633

Pré-temporada do Bahrein: AlphaTauri é a equipe de maior quilometragem

Ordem Equipe Voltas km 1 AlphaTauri 456 2467 2 Williams 439 2375 3 Ferrari 417 2256 4 Haas 415 2245 5 Red Bull 413 2235 6 Alfa Romeo 402 2175 7 Mercedes 398 2153 8 Aston Martin 387 2094 9 Alpine 353 1910 10 McLaren 312 1688

Pré-temporada do Bahrein: Motor Mercedes é o de maior quilometragem adquirida

Ordem Motor Voltas km 1 Mercedes 1536 8312 2 Ferrari 1234 6678 3 Honda RBPT 869 4703 4 Renault 353 1910

O que aconteceu no primeiro dia da pré-temporada da F1 no Bahrein?

Verstappen, o único piloto a correr o dia todo enquanto todas as demais equipes dividiram seus programas entre as duplas, marcou 01min32s837 durante a tarde, melhorando ao longo da tarde o que havia feito pela manhã.

Fernando Alonso, com pneus C3 novos em sua Aston Martin, ficou a apenas 0s029 da marca de Verstappen para consolidar sua recuperação, após um início complicado de dia para a equipe, com Felipe Drugovich sofrendo problemas de sensor logo em sua primeira volta de saída dos boxes.

Com 157 voltas no total, Verstappen terminou o dia na ponta, mostrando forte ritmo e boa confiabilidade na primeira exibição pública do RB19 da Red Bull.

A Ferrari também teve um início decente de testes, com Carlos Sainz e Charles Leclerc em terceiro e quarto respectivamente, com a equipe italiana fazendo mais de uma centena de voltas com o SF-23. Lando Norris perdeu tempo na garagem, mas terminou o dia em quinto, a seis décimos de Verstappen, enquanto Hamilton foi o sexto com a Mercedes.

O que aconteceu no segundo dia da pré-temporada da F1 no Bahrein?

Verstappen botou fogo na classificação durante a tarde com o RB19, se colocando no topo com 01min31s650 com pneus C3. Com 30 minutos para o fim, Zhou, que fez o dia todo com o Alfa Romeo C43, colocou um jogo de C5 e superou o holandês em 0s040, com uma marca de 01min31s610.

Já Alonso botou a Aston Martin em terceiro no geral com 01min32s205 com o C3, completando o segundo dia de testes sozinho enquanto Stroll seguia afastado pela lesão. Já o novato Nyck de Vries foi outro a colocar os compostos mais macios no fim do dia, terminando em quarto com a AlphaTauri usando o pneu C4.

Nico Hulkenberg colocou a Haas em quinto, também com os pneus C4, jogando Sainz para a sexta posição com a Ferrari. Já a Mercedes perdeu os 90 minutos finais do dia devido a uma falha hidráulica com Russell, que o deixou preso na quarta marcha, causando uma bandeira vermelha.

O que aconteceu no terceiro dia da pré-temporada da F1 no Bahrein?

Leclerc foi o mais rápido da manhã, mas logo seu tempo foi batido por Lewis Hamilton na sessão da tarde.

Só que ninguém conseguiu parar a Red Bull, e foi Pérez que voou para a ponta, primeiro com 01min30s616, melhorando para 01min30s305, ficando 0s359 à frente de Hamilton.

Bottas foi o terceiro colocado com a Alfa Romeo, 0s2 à frente da marca de Leclerc na manhã, enquanto Sainz e Yuki Tsunoda completaram o top 6.

