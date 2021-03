A pré-temporada 2021 da Fórmula 1 começou nesta sexta-feira no Bahrein e já foi impactada por uma tempestade de areia no circuito de Sakhir, localizado no deserto do país asiático. Confira na foto abaixo:

As condições climáticas, inclusive, representam mais um desafio para os pilotos nos testes deste fim de semana, nos quais os competidores precisam se adaptar aos carros e também aos novos compostos de pneus da Pirelli.

A dificuldade acumulada, decorrente das novidades técnicas e do tempo no Bahrein, chegou a gerar momentos de preocupação para algumas equipes. Foi o caso da Williams, que viu seu piloto de testes israelense Roy Nissany quase escapar em Sakhir. Veja:

A magnitude da tempestade de areia pode se verificar no tweet abaixo, que mostra o piloto francês Esteban Ocon, da escuderia Alpine (antiga Renault, que também contará com o espanhol Fernando Alonso em 2021), checando as condições climáticas.

O 'mau tempo' no Circuito Internacional de Sakhir impôs desafios aos competidores da categoria máxima do automobilismo, mas também gerou brincadeiras nas redes sociais. Teve até comparação dos testes de pré-temporada no Bahrein com o filme 'Mad Max':

Teve também comparação das atividades no deserto barenita com os testes realizados nos anos anteriores no autódromo espanhol de Montmeló, em Barcelona, que normalmente recebe a pré-temporada da elite do esporte a motor mundial no inverno europeu.

"A F1 vai testar em Barcelona: começa a nevar. A F1 vai testar no Bahrein, começa uma tempestade de areia", escreveu o internauta. Um outro postou o seguinte meme para abordar a falta de visibilidade no Bahrein:

RICO PENTEADO explica TUDO o que deve acontecer na PRÉ-TEMPORADA no Bahrein

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.