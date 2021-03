F1: Vettel usará capacete rosa por causa de patrocínio; veja fotos

Tetracampeão mundial da Fórmula 1 e novo piloto da Aston Martin em 2021, Sebastian Vettel correrá com um design de capacete rosa totalmente novo este ano, depois de assinar um acordo para se tornar um embaixador da empresa de tratamento de água BWT.

O competidor alemão passou grande parte de sua carreira recente correndo com um capacete branco que exibia fortemente as cores da bandeira da Alemanha como uma faixa. Nesta temporada, porém, isso vai mudar.

Antes de sua primeira 'saída pública' com a nova equipe na pré-temporada no Bahrein, Vettel revelou uma mudança completa de abordagem no design do 'casco' para este campeonato como resultado de um acordo com a BWT.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Aston Martin

A empresa austríaca, que é famosa por seus esquemas rosas, concluiu recentemente um novo contrato de patrocínio com a Aston Martin, mas não terá mais o carro totalmente pintado com sua cor como era em 2020, com a Racing Point.

Em vez disso, o modelo AMR21 tem como cor predominante o verde de corridas britânico, mas apresenta apenas algumas listras rosa como um aceno ao envolvimento da escuderia com a BWT.

Em uma tentativa de aumentar sua visibilidade, no entanto, a BWT 'contratou' Vettel para que ele corresse com um novo capacete rosa como parte de uma campanha para disponibilizar água potável saudável em todo o mundo direto das torneiras - ao invés de garrafas plásticas.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O capacete rosa de Vettel levará a mensagem ‘Mude o mundo, gole por gole’ em sua seção traseira. Questionado sobre a parceria, Vettel disse: “O futuro é importante e devemos fazer o nosso melhor para proteger o planeta para as crianças e jovens. Todos partilhamos esta responsabilidade e, se nos unirmos, podemos fazer a diferença. Como piloto de F1, acho certo falar sobre esse assunto e fazer com que minha voz seja ouvida."

"Estou satisfeito por ter encontrado um parceiro que compartilha a mesma perspectiva e objetivos. Ao reduzir a quantidade de resíduos de plástico, podemos tornar o mundo um pouco melhor, gole por gole."

O vínculo de Vettel com a BWT ocorre ao mesmo tempo em que a F1 instrui seus funcionários a não usar garrafas plásticas ​​no paddock este ano. Faz parte do esforço para garantir que, até 2025, nada seja usado nas pistas que não possa ser reciclado ou reutilizado.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Aston Martin

