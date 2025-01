F1: Título da McLaren também pertence a Gil de Ferran, diz Stella

Falando sobre a grande volta por cima vivida pela McLaren entre as temporadas 2023 e 2024 da Fórmula 1, o chefe Andrea Stella atribui boa parte da cultura vitoriosa introduzida na equipe ao ex-piloto Gil de Ferran, afirmando que tudo aconteceu por conta do brasileiro.

Gil, que morreu de ataque cardíaco no fim de 2023, com apenas 56 anos, estava em sua segunda passagem pela equipe McLaren na F1, ocupando uma posição de consultor de Stella. A notícia de sua morte pegou todos de surpresa e causou uma grande tristeza no mundo do esporte a motor.

Logo após a conquista do título em Abu Dhabi, Stella fez um balanço do momento vivido pela McLaren e afirmou que ainda pensa com frequência no brasileiro.

"Gil de Ferran foi a primeira pessoa com quem falei quando surgiu a sugestão de que eu deveria me tornar o diretor da equipe - por causa de sua amizade, sua sabedoria e suas incríveis qualidades em nível humano, sua inteligência", lembra Stella sobre seu falecido amigo.

Além disso, De Ferran sempre foi um "grande piloto", e em 2003 o brasileiro finalmente comemorou o maior triunfo de sua carreira, vencendo as 500 milhas de Indianápolis.

A McLaren dedicou a vitória em Miami a De Ferran

Ele aprendeu muito com o ex-piloto, diz Stella: "Ele foi a primeira pessoa que consultei e sempre ficou claro para mim que o que quer que eu construísse aqui, eu o faria junto com Gil", revela o italiano.

"Gil sempre esteve ao meu lado, ele foi meu mentor, meu contato pessoal, e se introduzimos uma certa cultura (na McLaren), criamos uma crença e elevamos o nível conforme necessário, foi também porque Gil fez parte desse processo".

"Foi fácil para nós, estava claro como o dia que iríamos dedicar nossa primeira vitória em Miami a Gil. Vocês devem se lembrar da placa: 'Isto é para o Gil, isto é para você'. E é claro que Gil sempre esteve conosco, e eu sempre uso esse broche quando estou na fábrica", explica Stella em referência a um broche com o capacete de De Ferran, que ele também usou no final da temporada em Abu Dhabi e na subsequente comemoração do título de construtores: "Eu só queria enviar uma mensagem clara na última corrida de que Gil esteve conosco durante toda a temporada".

Brown e Stella comemoram o título do campeonato mundial: o italiano usa um broche de De Ferran Foto: Motorsport Images

Na medida do possível, ele tenta fazer com que as lições que o amigo lhe deu continuem vivas em seu próprio estilo de gestão na McLaren - a cultura aberta que agora prevalece na McLaren e que tornou a equipe tão bem-sucedida não se deve apenas a ele: "A gestão anterior da equipe também desempenhou seu papel, e isso é particularmente importante, porque você não pode fazer nada se for um show de um homem só, mesmo como diretor de equipe", diz Stella.

Stella explica a cultura de sucesso da McLaren

"Você precisa do apoio do CEO, da diretoria e dos acionistas, e todos nós precisamos estar alinhados, caso contrário, não se cria uma cultura. Sempre senti um grande apoio na minha função de diretor de equipe", Stella repassa os elogios para si mesmo. Para Zak Brown, por exemplo: "Zak costuma andar pela fábrica comigo, com muita frequência, e temos muitas conversas e, no final, é o número dessas conversas que constrói a cultura e a confiança em nossa organização".

Brown e ele também são simplesmente parte do grupo: "Isso também nos dá a garantia de que a maneira como queremos ser como grupo será implementada. Como diretor de equipe ou CEO, você pode realmente fazer a diferença. Não porque você traz novas pessoas, mas porque o que construímos juntos está garantido. Somos responsáveis por dar vida a isso. Em resumo, esse é o processo pelo qual passamos". E, de acordo com Stella, isso começou com Gil de Ferran ...

