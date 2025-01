F1: Ferrari define engenheiro de Hamilton, diz jornal italiano

Aos poucos, vamos conhecendo os detalhes da nova fase de Lewis Hamilton, agora piloto da Ferrari na Fórmula 1. E, pensando nos finais de semana de corrida, o heptacampeão deve ter ao seu lado Riccardo Adami, que já trabalhou com Sebastian Vettel e Carlos Sainz, como engenheiro.

Após ter sua ida a Maranello confirmada no começo do ano, muito especulou-se sobre a possibilidade de seu engenheiro de longa data na Mercedes, Peter Bonnington, o acompanhar nesta nova fase. Porém, ainda no meio do ano, foi confirmado que "Bono" ficaria no time alemão, provavelmente trabalhando junto com Andrea Kimi Antonelli.

Com isso, a nova "voz de Deus" de Hamilton, segundo o italiano La Gazzetta dello Sport, será Adami, que trabalhou com Vettel (2015-2020) e Sainz (2021-2024) em seus anos em Maranello. No entanto, essa decisão não foi tomada tão rapidamente assim. Em Las Vegas, quando questionado se ele seria o engenheiro de Hamilton, o chefe Frédéric Vasseur disse: "Não sei. Teremos que discutir isso durante o inverno".

Fontes também dizem que o círculo interno de Hamilton está começando a tomar forma, com o gerente Marc Hynes se juntando ao piloto britânico depois que eles começaram a trabalhar juntos novamente no ano passado.

Hamilton também terá a companhia de vários fotógrafos, treinadores, seguranças e "pelo menos um profissional de comunicação e relações públicas de fora da F1". Isso significa que, embora Hamilton não tenha muitas pessoas da Mercedes passando o verão na Ferrari, Hamilton terá rostos conhecidos com os quais poderá contar enquanto se acomoda.

