2024 foi a primeira temporada dos 75 anos de história da Fórmula 1 que não contou com um único estreante. No que quase parece ser uma tentativa de compensar essa ausência, uma nova safra de jovens pilotos talentosos está pronta para renovar o esporte e mostrar à velha guarda o que eles podem fazer. Seis novatos, com idades entre 18 e 22 anos, alinharão no grid em Melbourne em março, todos com diferentes graus de pressão sobre os ombros.

Enquanto a correia transportadora de talentos do automobilismo continua em movimento, conheça os seis jovens pilotos que buscam conquistar um lugar além da temporada de estreia.

Liam Lawson

Idade: 22 anos

Equipe: Red Bull

Liam Lawson Foto de: Red Bull Content Pool

Com apenas uma dúzia de corridas em sua carreira na F1, Liam Lawson conquistou um dos assentos mais cobiçados, porém nada invejáveis, do grid. O piloto neozelandês, que substituiu Daniel Ricciardo na RB a partir do GP dos EUA no ano passado, terá muito trabalho pela frente quando chegar à Red Bull ao lado do tetracampeão mundial Max Verstappen, em 2025.

Lawson está esperando pacientemente nos bastidores há anos com a família Red Bull e provou ser um candidato digno por meio de uma ampla carreira júnior que abrangeu o DTM, a Super Fórmula e a F2.

No entanto, ele tem se esforçado para conquistar a boa vontade dos fãs desde que entrou no paddock (sem culpa própria), depois de substituir o favorito dos fãs, Ricciardo, e depois, aparentemente, ultrapassar Yuki Tsunoda, da RB, para a vaga aberta na Red Bull. É uma pena, pois Lawson não só se dedicou ao trabalho durante todo o tempo em que foi piloto reserva, como também está entre os caras mais simpáticos do grid.

Sua rápida promoção é uma indicação não apenas de seu talento, mas também de como ele opera bem dentro da estrutura da Red Bull, que é uma das maiores chaves para o sucesso na equipe sediada em Milton Keynes.

Tudo isso para dizer que Lawson é o que mais tem a perder entre os novatos do ano. Ele está fazendo parceria com Verstappen em um dos assentos mais notoriamente difíceis do esporte, enquanto a equipe tenta voltar para a frente do grid. A Red Bull acredita que Lawson pode ser seu futuro em uma era pós-Verstappen iminente, portanto, é improvável que ele seja dispensado caso tenha algumas corridas ruins. Mas, com certeza, a pressão é grande.

Jack Doohan

Idade: 21 anos

Equipe: Alpine

Jack Doohan Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A chegada de Jack Doohan à F1 parece um tanto inevitável. Afinal de contas, ele foi presenteado com seu primeiro kart pelo heptacampeão mundial Michael Schumacher. No entanto, o filho da lenda da MotoGP, Mick Doohan, está entre os menos conhecidos do novo grupo de novatos, em grande parte devido ao fato de estar aguardando na Alpine enquanto seus colegas estão ganhando tempo nas pistas.

Ele apareceu no grid de última hora, durante a última corrida da temporada, quando inesperadamente substituiu Esteban Ocon. O piloto de 21 anos, que fará parceria com Gasly na equipe francesa, pode ter terminado fora dos pontos, mas agora vai para 2025 com uma corrida disputada em seu currículo.

A decisão bizarra de demitir Ocon, que vai para a Haas, antes de Abu Dhabi significa que Doohan não terá que fazer sua estreia em casa no Albert Park quando a F1 chegar a Melbourne em março. Ricciardo sempre lamentou o intenso escrutínio da mídia em torno do GP da Austrália, então a Alpine pode estar esperando que parte dessa pressão seja aliviada, já que Doohan já passou um fim de semana inteiro no carro.

Doohan também tem centenas de horas de simulador em seu currículo - trabalhando na fábrica após suas temporadas de F2 em 2022 e 2023. Embora ele tenha todas as pessoas certas ao seu lado e várias vitórias em sua carreira júnior, ainda não se sabe o quão competitivo ele será e se a equipe lhe dará um carro que permita mostrar o que ele pode fazer.



Por falar na Alpine, 2024 foi um ano de altos e baixos para a operação dirigida por Oliver Oakes. Grande parte da equipe foi reformulada nos últimos 12 meses, depois de algumas temporadas de montanha-russa, mas a turbulência interna parece ter se estabilizado sob a liderança de Oakes, pelo menos por enquanto.

Oliver Bearman

Idade: 19 anos

Equipe: Haas

Oliver Bearman Foto de: Andreas Beil

Graças às mídias sociais, os pilotos não precisam esperar até ganharem mundiais de F1 para criar uma base de fãs. Esse é o caso de Oliver Bearman e seu exército de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. O adolescente britânico é para a F1 o que alguém como Timothée Chalamet é para a indústria cinematográfica.

Ou seja, ele é um carismático promissor que representa uma nova geração de pilotos, altamente consciente de sua presença social e do público com o qual está se conectando. Como muitos atletas e celebridades mais velhos da Geração Z, Bearman não parece muito preocupado em criar uma personalidade bem cuidada, o que permitiu que ele se identificasse com uma grande quantidade de fãs antes mesmo de colocar os pés no paddock da F1.

É claro que ele também deve muito ao apêndice estourado de Carlos Sainz. Quando o espanhol foi acometido de apendicite na Arábia Saudita, Bearman fez sua estreia na F1 com a Ferrari, terminando na 7ª posição no notoriamente difícil circuito de Jeddah. No final da temporada, ele fez história ao marcar pontos em sua segunda corrida - dessa vez pela Haas - depois que Kevin Magnussen foi suspenso no Azerbaijão.

Embora tenha vencido várias corridas ao longo de sua carreira júnior na F2 e na F3, Bearman não está chegando à F1 com um currículo repleto de títulos, como alguns de seus colegas. No entanto, seus desempenhos estelares durante suas primeiras participações na F1 servem como um lembrete de que os resultados nas categorias juniores estão longe de ser o ponto principal para determinar o potencial do piloto. O jovem de 19 anos certamente será alguém a ser observado quando fizer parceria com Ocon em 2025 e trabalhar para levar a Haas a um patamar mais alto no pelotão intermediário.

Andrea Kimi Antonelli

Idade: 18 anos

Equipe: Mercedes

Andrea Kimi Antonelli Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Assumir o lugar de um heptacampeão mundial não é tarefa fácil. Mas, se alguém pode fazer isso, é Andrea Kimi Antonelli - pelo menos, de acordo com Toto Wolff. O chefe da Mercedes está convencido de que o adolescente italiano é o próximo Verstappen, e a equipe deu uma grande confiança ao contratá-lo logo depois que Lewis Hamilton confirmou sua saída para a Ferrari.



A história de Antonelli já tem ares de conto de fadas: em 2018, o garoto de 12 anos foi companheiro de Hamilton como grid kid no GP da Itália. "Lembre-se de que você é o melhor, você pode vencer isso", disse o jovem ao seu herói, que acabou conquistando a vitória. Apenas seis anos depois, Antonelli está substituindo seu ídolo em uma das equipes mais vencedoras da era moderna.

Hoje, o jovem de 18 anos, que levou para casa campeonatos consecutivos na F4 e na FRECA antes de terminar em sexto lugar em sua campanha na F2, foi descrito como um talento de geração e apontado como o primeiro italiano a vencer uma corrida de F1 desde Giancarlo Fisichella em 2006.

Não há dúvida de que ele tem sobre seus ombros as esperanças de uma nação obcecada pela F1, e mais de um milhão de seguidores no Instagram para provar isso. Embora ainda não tenha feito sua estreia, o TL1 de Antonelli em Monza foi um lembrete de seu incrível ritmo bruto e dos erros de novato que ele provavelmente cometerá depois de colocar o carro de George Russell no muro. Uma coisa é certa: Antonelli tem muito trabalho pela frente e a pressão é grande.

Gabriel Bortoleto

Idade: 20 anos

Equipe: Sauber

Gabriel Bortoleto Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Gabriel Bortoleto está entrando na F1 com um histórico impecável e as esperanças de uma nação inteira sobre ele. O brasileiro era relativamente desconhecido até começar a vencer corridas de F3 e, por fim, o título, em 2023. No ano seguinte, ele se juntou a um clube ilustre que contava com Charles Leclerc, Russell e Oscar Piastri, todos os quais conquistaram campeonatos consecutivos de F2 e F3.

Bortoleto, que assinou um contrato com a Sauber pouco antes de ser coroado campeão, impressionou durante toda a sua campanha de 2024, com seu desempenho mais notável em uma corrida em Monza, onde foi de último para primeiro.

Quando foi abordado pela equipe suíça, ele não teve dúvidas em assinar com a equipe - que se tornará Audi em 2026 - apesar de suas raízes como parte do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren, dado o compromisso de longo prazo da equipe com Piastri e Lando Norris.

A Sauber será um ambiente perfeito de baixa pressão para que o jovem de 20 anos aprenda o básico com um veterano do esporte, como seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg. Espera-se que a equipe permaneça na parte de trás do grid em 2025, pois concentra seus recursos em 2026. Só o tempo dirá se Bortoleto se adaptará bem à F1 depois de uma impressionante carreira júnior.

Isack Hadjar

Idade: 20 anos

Equipe: RB

Isack Hadjar Foto de: Red Bull Content Pool

Isack Hadjar é o mais novo novato a se juntar ao grid da F1. O ex-júnior da Red Bull foi promovido para a RB no final de dezembro, depois que Lawson deixou o assento para fazer parceria com Verstappen na equipe A.

O piloto franco-argelino provou seu valor ao longo dos anos, e seu nome tem sido mencionado há muito tempo quando se discute os novatos mais promissores da equipe. No entanto, ele não tem um recorde mundial nem grandes expectativas sobre seus ombros, o que faz da RB um bom lugar para ele aterrissar e aprender com uma mão experiente como Tsunoda.

Hadjar não tem nenhum título de campeonato, embora essa estatística faça um desserviço ao seu talento óbvio no cockpit. Na F2, ele venceu mais corridas do que qualquer outro piloto e seu tempo de reação foi amplamente elogiado quando ele escapou por pouco de um acidente no túnel de Mônaco em 2024.

PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com elege PIORES DO ANO da F1 2024; ouça em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!