Quando o chefe da Mercedes, Toto Wolff, diz que é improvável que Andrea Kimi Antonelli vença o campeonato em seu primeiro ano de Fórmula 1, ele está enviando uma mensagem clara para a equipe e seus acionistas, bem como para os fãs - e para o próprio piloto

À primeira vista, Wolff,deu uma entrevista para a Auto Motor und Sport minimizando cuidadosamente as expectativas em relação ao novato Kimi Antonelli, o que parece ser um típico "barulho" fora de época. Muito pouco disso provocaria um debate furioso nos salões sagrados da Oxford Union.

"Se você espera que ele [Antonelli] esteja na pole position em Melbourne, vença a corrida e concorra imediatamente ao campeonato, então o risco é alto porque isso não acontecerá", disse Wolff. "Se levarmos em conta que ele tem apenas 18 anos, é muito talentoso, mas precisa crescer e cometer erros primeiro, o risco é menor".

Até mesmo Christian Horner não contestaria a lógica dessa proposição. Isaac Newton não estava certo sobre tudo - afinal de contas, ele perdeu uma parte de sua fortuna na Bolha dos Mares do Sul - mas, notoriamente, quando ele se sentou embaixo de uma macieira, não esperava que seu conteúdo caísse para cima.

Se Antonelli colocasse seu carro em uma posição de destaque no grid da primeira rodada, vencesse algumas corridas e estivesse na disputa pelo campeonato no final da temporada, ele seria o primeiro novato a fazer isso desde... o cara cujo lugar ele acabou de ocupar. E as circunstâncias competitivas daquela temporada, 2007, eram muito diferentes.

A questão, então, é por que Wolff deveria se dar ao trabalho de dizer o óbvio? Há expectativas que precisam ser gerenciadas? Talvez não na ampla comunidade de fãs ou no próprio paddock. Mas no nível da diretoria - o Grupo Mercedes-Benz mantém uma participação acionária ao lado do magnata da Ineos, Jim Ratcliffe, e do próprio Wolff - a sabedoria da promoção de Antonelli será questionada se os resultados ficarem aquém das expectativas.

Embora a percepção popular seja de que Antonelli teve uma temporada de estreia inexpressiva na Fórmula 2 no ano passado, houve circunstâncias atenuantes por trás de seu aparente déficit de ritmo inicial e vários incidentes que lhe custaram posições.

Mais preocupante para os conhecedores foi a forma como ele se esforçou demais, muito rapidamente, quando pilotou um carro de F1 atual em público pela primeira vez no TL1 em Monza no ano passado. A impressão era de que se tratava de um jovem com muita pressa para provar seu valor.

O plano original de Wolff era que Antonelli disputasse uma segunda temporada de F2 em 2025 e depois substituísse Lewis Hamilton em 2026. Mas, durante todo o processo contratual em sua última renovação, Hamilton previu isso, enviou mensagens a Maranello e fez seu próprio acordo para partir em uma data de sua escolha.

Com o Plano A agora relegado ao armário, Wolff teve de embaralhar suas opções menos desagradáveis, nas quais a promoção de Antonelli um ano antes superou a contratação de um substituto.

Portanto, a mensagem de Wolff é totalmente consistente com a manutenção da pressão sobre Antonelli: dizer às partes interessadas e a uma equipe acostumada com o ocupante anterior desse assento cometendo pouquíssimos erros, que esperem alguns solavancos ao longo do caminho, ao mesmo tempo em que lança um braço protetor - embora ligeiramente cauteloso - em torno dos ombros de Antonelli.

As circunstâncias competitivas também proporcionaram a Wolff uma cortina de fumaça. Contrariando a tendência das últimas temporadas, ele não é o único chefe de equipe com um novato em jogo. Incluindo Antonelli, há cinco para a próxima campanha.

Nos últimos anos, a sensibilidade dos pneus Pirelli fez com que as equipes preferissem pilotos experientes a novatos, uma tendência reforçada pelo retorno da F1 à aerodinâmica de efeito de solo, que tornou os carros mais velozes e difíceis de dirigir.

De acordo com Wolff, a F1 teve um momento de mudança quando Oliver Bearman - agora em tempo integral no grid com a Haas em 2025 - substituiu Carlos Sainz na Arábia Saudita e foi notoriamente rápido, mantendo a Ferrari fora dos muitos muros de Jeddah.

"Depois, Franco Colapinto também causou um impacto imediato [na Williams]", disse ele. "De repente, todos perceberam que os jovens estavam chegando em um nível muito alto."

Embora plausível, essa afirmação é um pouco falsa - embora Bearman e Colapinto tenham tido começos impressionantes, eles também demonstraram como é difícil ter um desempenho consistente no mais alto nível. A terceira corrida de Bearman na F1, em São Paulo, teve seus problemas, enquanto Colapinto começou a testar a resistência dos mecânicos da Williams, as profundezas do estoque de peças e os nervos dos responsáveis pelo cumprimento do orçamento da equipe.

A verdade sobre o assunto está escondida à vista de todos: "Vemos 2025 como um ano de transição e queremos prepará-lo para 2026", disse Wolff, "quando tudo começará do zero para todos".

Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento de qualquer esporte mais profissional já deve ter ouvido os chefes falarem de temporadas de "transição". É uma palavra que faz parte do léxico do gerenciamento de expectativas.

Considerando que, em cada temporada, dezenas ou até mesmo centenas de milhões de dólares dependem das posições finais do campeonato, 2025 é apenas "transitória" no sentido de que provavelmente haverá uma estabilidade técnica relativa à medida que os olhos da engenharia se voltam para os desafios futuros. Isso apenas reduz uma das variáveis competitivas, em vez de consagrá-la como uma temporada com menos coisas em jogo.

No entanto, é com esse pretexto que todos os cinco novatos - Antonelli, Bearman, Isack Hadjar, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto - entrarão na batalha. E, embora a mensagem seja de que as expectativas serão baixas neste ano de "transição", não aposte na desculpa do fracasso. Não importa o que Wolff possa dizer sobre a preparação para 2026, se Antonelli ou qualquer um de seus colegas novatos errarem, eles podem não chegar tão longe. Como é sabido, Wolff não desistiu de conseguir Max Verstappen...

