O presidente da Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, acredita que a chegada de Adrian Newey à equipe de Fórmula 1 da Aston Martin significa que a empresa poderá criar o "melhor carro do mundo", como fez com a Red Bull.

A chegada de Newey à equipe de Silverstone no próximo ano foi revelada em setembro, após meses de especulação sobre seu futuro na F1. O britânico anunciou sua saída da Red Bull no início desta temporada, depois de quase duas décadas com a equipe baseada em Milton Keynes, um dos vários funcionários importantes que procuraram emprego em outro lugar no passado recente.

A Honda tinha uma parceria com a Red Bull desde 2019, embora a fabricante japonesa de motores tenha deixado oficialmente a F1 no final da temporada de 2021, tornando-se parceira técnica da equipe campeã mundial.

O casamento enfrentou o maior problema para outras equipes além da Ferrari e da Mercedes, que é o fato de que os requisitos da equipe de design de chassi e da equipe de design de unidade de potência muitas vezes podem entrar em conflito, o que significa que meio-termos precisam ser feitos em vez de um processo de desenvolvimento tranquilo.

Apesar disso, a Red Bull e a Honda ganharam todos os campeonatos de pilotos desde 2021 e o título de construtores em 2022 e 2023.

Koji Watanabe, presidente da Honda Racing Corporation

A Aston Martin enfrentará a mesma tarefa quando a equipe se unir à Honda para a nova era de regulamentos técnicos da F1 em 2026, mas Watanabe disse ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva que esperava que a chegada de Newey pudesse desencadear alguma forma de replicação das conquistas da marca japonesa durante esta década com a Red Bull.

"Estamos satisfeitos em ver que a Aston Martin está tomando medidas regulares para fortalecer sua competitividade como equipe", disse Watanabe. "Estamos muito animados com o fato de que eles consolidaram sua estrutura de gerenciamento, com o envolvimento de Newey em particular".

"Já trabalhei com Newey antes e ele tem uma paixão incrível por construir carros velozes. Enquanto nós construímos a unidade de potência e eles constroem o chassi do carro, às vezes nossas visões nem sempre se alinham. Nesses casos, há conflitos entre o que a equipe do chassi quer e o que a equipe da unidade de potência quer, mas juntos conseguimos criar o melhor carro do mundo".

"Com a chegada de Newey à Aston Martin, espero que surjam desafios semelhantes, mas espero que isso ajude a equipe Aston Martin Honda a se tornar a melhor do mundo. Estamos preparados para alguns conflitos. É claro que não é apenas com Newey".

